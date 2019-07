Governo sotto alla Camera | Pd | Prendano atto che è finita

Sgambetto dei leghisti e pentastellati assenti. Il Governo va sotto sulla giustizia : Alle 17 scatta l’allarme. Il delegato d’Aula del Movimento 5 Stelle, Daniele Del Grosso, lascia l’emiciclo di Montecitorio e si dirige verso il capogruppo grillino Francesco D’Uva: “Più tardi ci sarà un voto segreto chiesto da Forza Italia”. I banchi della maggioranza sono semivuoti, negli scranni si contano parecchi assenti tra Lega e M5s, così il rischio che il governo venga battuto ...

Il Governo sconfitto alla Camera : maggioranza va sotto tra assenti e franchi tiratori : governo e maggioranza in difficoltà alla Camera: Lega e Movimento 5 Stelle vanno sotto su un emendamento, votato a scrutinio segreto, alla proposta di legge sulla modifica dell’articolo 315 del codice di procedura penale. Tra le fila della maggioranza ci sono stati molti assenti, ma anche alcuni franchi tiratori: almeno cinque.Continua a leggere

Il Governo è andato sotto alla Camera sull'ingiusta detenzione : La maggioranza e il Governo vanno sotto per due soli voti alla Camera su un emendamento votato a scrutinio segreto, relativo alla proposta di legge a prima firma Forza Italia relativa alla modifica dell’articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. Il Movimento 5 stelle ha quindi ...

Allarme Governo - ora è in minoranza. La fiducia scende sotto il 50% : Crolla il consenso per il governo. E, per la prima volta, scende al di sotto del cinquanta per cento. Un segnale che mette ancor più in fibrillazione Lega e M5s che oltre a convivere con i problemi interni ai rispettivi partiti, ora devono pensare anche ai loro elettori che cominciano a dare segnali di insofferenza nei confronti di un esecutivo che, puntualmente, non fa mancare la rissa e, allo stesso tempo, non fa intravedere alcun segnale di ...

Sondaggio di Nando Pagnoncelli : Governo Lega-M5s per la prima volta sotto il 50 per cento : Per la prima volta dopo le elezioni europee si nota per il governo "una netta contrazione dei consensi", "con un indice che si colloca al 45, ben 7 punti sotto l'ultimo dato, relativo a solo tre settimane fa". E' quanto emerge da un Sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. "I

Sondaggi - Governo sotto al 50%. Salvini perde 10 punti - Di Maio giù di 48 rispetto a un anno fa : Sette punti in meno rispetto a tre settimane fa, ma soprattutto 23 in meno rispetto a luglio 2018. Crolla il consenso per il governo che dal 68% di un anno fa passa al 45, per la prima volta sotto il 50%. Sono i dati che emergono dal Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, che evidenziano anche importanti cedimenti per l’indice di gradimento del capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio, che tocca il livello più basso ...

Sondaggio Ipsos. Consensi Governo sotto 50% : Conte in testa - Salvini doppia Di Maio : A un mese dal voto europeo con il trionfo della Lega, Ipsos fa il punto sul Corriere della Sera. sul consenso del Governo e dei ministri. Partiamo dal Governo. La tendenza è a una netta contrazione dei Consensi, che per la prima volta vedono prevalere le valutazioni negative, con un indice (percentuale dei voti positivi su chi ha espresso un’opinione, escludendo quindi i non sa) che si colloca al 45, ben 7 punti sotto ...

Etiopia - ucciso il generale a capo del fallito colpo di Stato. Governo : “Situazione totalmente sotto controllo” : Quattro morti eccellenti, tra cui il generale a capo dell’operazione, Asamnew Tsige. È l’unica certezza che resta, il giorno dopo il fallito colpo di stato in Etiopia. Le dinamiche, al contrario, non sono ancora del tutto chiare, ma soprattutto non è chiara la portata degli avvenimenti, che sono stati ridimensionati dal Governo in carica a “golpe regionale”. I fatti si sono svolti a Bahir Dar, capoluogo dello stato dell’Amhara, uno dei ...

Cassette di sicurezza tra patrimoniale e condono : il Governo guarda ai "soldi sotto il materasso" : Il vicepremier Salvini assicura niente nuove tasse ma il Governo si trova alla prova del nove con la nuova legge di bilancio...

Conte : «Il Governo non diventi una burla. Lega sovraeccitata - 5 Stelle sotto choc». Strappo sui cantieri : Il presidente del Consiglio preoccupato dopo il voto europeo e amministrativo: «Io aiuterò tutti, ma si devono assumere le loro responsabilità»

Sergio Mattarella sotto scacco per il caos al Governo : non è come Giorgio Napolitano - ma... : Sergio Mattarella negli ultimi mesi ha sonnecchiato come un dio sopra le nuvole, sia detto senza offesa, ma con tanti complimenti. Abituati come eravamo a un presidente voglio-posso-comando quale fu Giorgio Napolitano, abbiamo vissuto il distacco delle mani del Quirinale dalla pasta del potere legis

Governo - sottosegretario alla Difesa Tofalo : “Da Trenta errori grossolani”. M5s lo sconfessa : “Non è posizione dei vertici” : Mentre il capo politico Luigi Di Maio incassa la fiducia degli iscritti al Movimento, nel M5s scoppia il caso Tofalo. Il sottosegretario alla Difesa mercoledì sera, nel corso dell’assemblea congiunta degli eletti, ha criticato la gestione del ministero da parte di Elisabetta Trenta e giovedì ha rincarato la dose sul suo blog accusandola di “errori grossolani“. Il Movimento lo ha sconfessato, prendendo le distanze da quella che è ...

Governo - sottosegretario alla Difesa Tofalo rimette il mandato dopo post contro la Trenta. Di Maio : “Decide Conte” : Mentre il capo politico Luigi Di Maio incassa la fiducia degli iscritti al Movimento, nel M5s scoppia il caso Tofalo. Il sottosegretario alla Difesa mercoledì sera, nel corso dell’assemblea congiunta degli eletti, ha rimesso il mandato nelle mani di Di Maio. E, secondo l’Adnkronos, nonostante alcuni esponenti del Movimento si siano schierati con lui i vertici sarebbero favorevoli ad accettare le dimissioni del parlamentare campano. Che nel ...

Elezioni Europee 2019 - l’inversione di peso nel Governo : Lega sopra il 34% - M5s sotto il 20%. Pd al 24% : sorpasso. Salvini : “Non chiedo poltrone. Sarà periodo economico complicato” : L’inversione dei rapporti di forza è compiuta: la Lega è il primo partito d’Italia. Alle Europee il Carroccio di Matteo Salvini sfonda quota 30 percento e raggiunge persino il 32. Praticamente la stessa percentuale raccolta alle politiche dal Movimento 5 stelle. Che al contrario crolla sotto il 20%: a due terzi dello spoglio è al 17%, cioè gli stessi voti presi dalla Lega il 4 marzo del 2018. Se i risultati ...