Gli Usa minacciano dazi per altri 4 miliardi contro l’Ue | nel mirino anche il Parmigiano 

Whatsapp : attenzione aGli spioni : usano App gratuita : attenzione agli spioni su Whatsapp, che usano What’s Tracker, metodo gratis e assolutamente legale. usano App gratuita

Precariato - Vespa : “La battaGlia riparte da Siracusa con l’assemblea sindacale UIL Scuola” : COMUNICATO STAMPA AnDDL Riprendono le assemblee UIL Scuola in attesa che si materializzi quel tanto sospirato “veicolo normativo” per l’emendamento che deve condurre alla stabilizzazione e all’abilitazione di 55mila precari. L’appuntamento con la prossima Assemblea sindacale della UIL Scuola è per l’8 luglio a Siracusa. L’incontro si terrà alle ore 9,00 presso I.I.S.S. Liceo Artistico “A. Gagini” di Via ...

“Io accusato di omofobia per toGliermi il fiGlio e darlo a una coppia gay” : Costanza Tosi "Mi dissero che io ero omofobo. E che dovevo cominciare ad abituarmi alle relazioni di genere" Da un lato bambini traumatizzati, plagiati dagli psicologi e strappati dall'affetto dei loro cari. Dall'altro i loro genitori che non si danno pace. Tutte vittime di una rete di donne e uomini disposti a tutto, come si legge nelle carte dell'inchiesta "Angeli e demoni". Ma non solo. Incontriamo un uomo - che ci chiede di ...

Augurò un pallottola a Laura Boldrini - ora chiede scusa : “Ho usato la rete in maniera sbaGliata” : Aveva augurato una pallottola all'allora presidente della Camera, Laura Boldrini. Ora chiede pubblicamente scusa, ammettendo di aver usato la rete in maniera sbagliata, e si impegna a prestare servizio presso una associazione che si occupa dei diritti dei più deboli. La parlamentare: "I soldi del tuo risarcimento li destinerò a progetti di educazione civica digitale".Continua a leggere

Una speranza per Luisa - la prof guerriera : "Volerò neGli Usa per combattere il tumore" : Per tentare una cura sperimentale occorrevano circa 500mila euro. La docente ha voluto ringraziare tutti per il gesto di...

Milan : raduno il 9 luGlio - poi la ICC tra USA ed Europa : Milan raduno 2019 – Il Milan ha comunicato le date che scandiranno il via della stagione 2019/2020. Il club rossonero, attraverso il proprio sito internet, ha fatto sapere che i giocatori sono attesi per il raduno il 9 luglio. La squadra si riunirà a Milanello sotto la guida del nuovo tecnico Marco Giampaolo per iniziare […] L'articolo Milan: raduno il 9 luglio, poi la ICC tra USA ed Europa è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Omicidio Ragusa - se Daniele LoGli chiama la madre : “Roberta” : Una pioggia di critiche ha continuato a inondare i social dopo l'intervista di Daniele e Antonio Logli, sull'Omicidio della madre Roberta Ragusa. Oggetto di dure critiche è stato il momento in cui Daniele si è riferito alla madre chiamandola Roberta e non mamma. Duro anche il commento di Maria Ragusa, la cugina di Roberta: "Eh cara cugina, la situazione si è ribaltata: sei tu che manchi. Basta che non ti sia rifatta una vita, il resto ci può ...

Trump rinuncia al bando su Huawei - la Cina torna a fare affari sul 5G con Gli Usa : OSAKA, JAPAN – 29 Giugno: Il presidente cinese Xi Jinping (a destra) stringe la mano al presidente statunitense Donald Trump prima del meeting bilaterale al summit G20 di Osaka, Giappone. (Foto: Sheng Jiapeng/China News Service/VCG via Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dato il via libera alle aziende statunitensi di vendere forniture di tecnologia a Huawei dopo un mese di divieto. A seguito dell’incontro tra ...

Ragusa - Educational tour a Ragusa per guardare con Gli occhi dei turisti : Educational tour a Ragusa per guardare con gli occhi dei turisti. La proposta del consigliere M5S Gurrieri rivolta alle commissisoni consiliari

Marina di Ragusa - dal 6 luGlio la rassegna cineclub : programma : Al via la rassegna estiva del cineclub Fitzcarraldo a Marina di Ragusa. Dal 6 luglio al 31 agosto presso Villa Spadola

Mercato NBA – Nicolò Melli sbarca neGli Usa : giocherà ai Pelicans con Zion Williamson : Melli vola in NBA: raggiunto l’accordo con i Pelicans per il cestista azzurro Splendido traguardo per Nicolò Melli: il cestista azzurro, dopo due anni in Turchia col Fenerbahce vola negli Stati Uniti d’America per calcare il prestigioso parquet dell’NBA. Melli raggiunge dunque Belinelli e Gallinari e, a 28 anni, giocherà nel campionato più prestigioso della palla a spicchi. Melli ha raggiunto l’accordo con i New ...

Trump entra in Nord Corea e invita Kim neGli Usa - storico incontro tra i due leader : storico incontro tra Donald Trump e il leader NordCoreano, Kim Jong-un, alla frontiera interCoreana: insieme hanno anche attraversato la linea di demarcazione e Trump e' entrato per pochi minuti in territorio NordCoreano, diventando il primo presidente Usa a mettere piede nel Paese. Non solo: il 35enne dittatore a Washington ha ricevuto un invito alla Casa Bianca, anche se non c'e' alcuna data e serviranno probabilmente ulteriori progressi. E' ...

Lotta - European Games 2019 : assegnati Gli ultimi titoli della greco-romana - chiusa la rassegna bielorussa : Ultima giornata di finali agli European Games per la Lotta: assegnati i titoli nelle categorie -87 kg, -97 kg e -130 kg della greco-romana: ori ad Armenia, Ucraina e Bielorussia. Argenti a Georgia, Azerbaigian e Bielorussia, bronzi per Russia (2), Azerbaigian, Norvegia, Polonia ed Ungheria. Lotta greco-romana Nella categoria -87 kg oro all’ucraino Zhan Beleniuk, che in finale supera l’azero Islam Abbasov ai punti per 3-1, bronzi al ...

Migranti - soccorso barcone con 55 persone. A Lampedusa sbarcano in 11 : Gli altri vanno a Pozzallo e Licata : Cinquantacinque persone provenienti dalla Libia sono state soccorse dalla Guardia costiera e dalla Guardia di Finanza. Erano a bordo di un barcone soccorso al largo di Lampedusa, proprio mentre l’isola è al centro del caso Sea Watch. L’imbarcazione è stata avvistata da Open Arms, la nave della Ong catalana che si trova al largo dell’isola in acque internazionali. Dalla Ong hanno dato subito l’allarme alle centrali operative di ...