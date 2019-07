Giulia Cavaglià e Giulio Raselli si sono rivisti? Lui non ci sta | la dura risposta

Uomini e Donne shock : Giulia Cavaglia e Giulio Raselli di nuovo insieme : Sui social spuntano alcuni video l'ex tronista e l'ex corteggiatore insieme nella stessa automobile.

Giulia Cavaglià reagisce subito dopo l’addio a Manuel : “Brivido” : Manuel Galiano e Giulia Cavaglià: la reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne Ieri pomeriggio Giulia Cavaglià, in un lungo video postato su instagram, ha annunciato ufficialmente di aver preso la decisione di lasciare Manuel Galiano. Non è dato sapere il motivo di questa sua decisione, ma sono già stati tanti i fan di Uomini e Donne a pensare che sicuramente le segnalazioni sul presunto tradimento del ragazzo abbia avuto un ruolo ...

Giulia Cavaglia parla dopo rottura con Manuel : “Realtà non all’altezza” : Manuel e Giulia news, lei prende la parola dopo la fine della storia Giulia Cavaglia non vuole avere più nulla a che fare con Manuel Galiano. La loro storia è finita. Concluso Uomini e Donne, hanno passato poco tempo insieme e ora si ritrovano nuovamente single: il programma non ha permesso ai due di trovare […] L'articolo Giulia Cavaglia parla dopo rottura con Manuel: “Realtà non all’altezza” proviene da Gossip e Tv.

Manuel Galiano ha tradito Giulia Cavaglia! La testimonianza di un’ex concorrente di Temptation Island : Giulia Cavaglia ammette di essere confusa dopo la notizia del tradimento di Manuel Galiano. A raccontare come stanno le cose è un’ex protagonista di Temtation Island, Giada Giovannelli, che partecipò al programma insieme a Manuel.\\ «Manuel ha tradito Giulia, sapete che era con noi a Temptation. Io non ci sono mai andata d’accordo, stavo per litigare pesantemente con una persona così, è una persona arragonte, non ascolta gli altri, pensa di ...

U&D - Giulia Cavaglià rompe il silenzio contro Manuel : 'Non si comportava bene' : In questi giorni non si sta facendo altro che parlare dell'ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià e della sua scelta Manuel Galiano. I due ragazzi, infatti, hanno fatto molto discutere subito dopo la fine del talk show. La loro relazione è durata come un gatto in tangenziale, e questo ha sicuramente fatto sorgere grossi sospetti sul loro conto. Galiano, inoltre, è stato anche accusato di aver tradito la Cavaglià nel corso di una vacanza ...

?Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati. «Sei stato un flop» - lui risponde così : Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati. La coppia, uscita meno di un mese fa dal programma Uomini e Donne, si è detta ufficialmente addio. Da giorni si vociferava...

Giulia Cavaglià informa i suoi followers di non stare più con Manuel : Sono giorni che si rincorrono le notizie sul presunto tradimento che Manuel Galiano avrebbe commesso all'ex tronista Giulia Cavaglià durante il suo viaggio estivo con gli amici a Ibiza. Inizialmente Giulia aveva scelto di rimanere in silenzio, ma negli ultimi giorni ha chiesto comprensione e tempo per capire, ricordando a tutti che non essendosi mai strappata i capelli per nessuno non lo avrebbe sicuramente fatto nemmeno in questa circostanza. A ...

Giulia Cavaglia contro Manuel Galiano : “Sputi fango per uscirne meglio - ti comporti come un bambino” : Le parole di Manuel Galiano sembrano essere arrivate alle orecchie di Giulia Cavaglia. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' ha replicato a quanto detto dal corteggiatore. Lo ha accusato di "sputare fango per uscire meglio" dalla loro rottura. Poi ha aggiunto: "Hai avuto l'atteggiamento di un bambino che sbatte i piedi".Continua a leggere

Manuel Galiano parla della rottura con Giulia Cavaglia : “Vittimismo senza senso - ti ho coperto” : Manuel Galiano ha rotto il silenzio sulla rottura con Giulia Cavaglia. L'ex corteggiatore di 'Uomini e Donne' ha dichiarato di reputare senza senso il vittimismo dell'ex tronista. Quindi ha aggiunto che sarebbe stato pronto a coprirla ancora per mesi: "Mi sarei preso altri 3 mesi di insulti pur di coprirti e comportarmi da signore nei tuoi confronti".Continua a leggere

Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati - Raffaella Mennoia : “Tornino a ‘UeD’ a spiegare” : Dopo la fine della relazione tra Angela Nasti e Alessio Campoli, giunge al capolinea anche la storia tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglia. Raffaella Mennoia, autrice di 'Uomini e Donne', ha rivolto un appello a troniste e corteggiatori. Li ha invitati a recarsi in studio a settembre per avere un confronto.Continua a leggere