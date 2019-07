Giappone | riprende la caccia commerciale alle balene dopo 31 anni

ilfogliettone

(Di mercoledì 3 luglio 2019)31dalla sua interruzione, dal primo luglio 2019 ilha ripreso la. Cinque baleniere sono salpate dai porti nipponici di Shimonoseki e di Kushiro, il giorno seguente all'uscita formale di Tokyo dalla Commissione internazionale sullaai cetacei (Iwc). Allo scopo di evitare unaselvaggia, però, l'Agenzia nazionale della pesca ha fissato una quota massima di 227che sarà possibile catturare entro la fine del 2019. In particolare, si tratta di 150 balenottere Bryde, 52 balenottere minori (minke) e 26 balenottere boreali."Non stiamo facendo niente di male - ha commentato Kai Yoshifumi, presidente della Japan small-type whaling association - facciamo solo ciò che possiamo fare, con un uso efficace delle risorse. Non daremo lain estinzione, cattureremo solo un numero di"sostenibile". Non ...

