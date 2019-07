Gianluca Grignani insorge sul caso Sea Watch | Una colletta per aiutare chi viola la

ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2019) Serena Granato Ilpolitico della "Sea3" continua a dividere l'opinione del web: il cantautoreha condiviso un post contenente un messaggio che contesta lapro Carola Rackete Continua a dividere l'opinione pubblica ilpolitico di "Sea3" nel porto di Lampedusa. Nella notte dello scorso 29 giugno, la capitana del natante ha deciso di forzare il blocco per entrare nel porto di Lampedusa, nonostante la mancata autorizzazione. La capitana, nella manovra di attracco a Lampedusa, ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza, rischiando uno scontro fatale. Carola Rackete è finita agli arresti domiciliari per le accuse di "resistenza a nave da guerra" e "tentato naufragio". Ma a catalizzare particolarmente l'attenzione del popolo del web, nelle ultime ore, sono i messaggi lanciati dagli artisti italiani sull'affaire "Sea ...

reisingerandres : Liked on Spotify: 'La Mia Storia Tra Le Dita' by Gianluca Grignani - radiosiciliarse : Gianluca Grignani - Vuoi vedere che ti amo - RadioGemini1 : Ora in onda: GIANLUCA GRIGNANI - CHE NE SARÀ DI NOI -