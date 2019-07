Gerry Scotti | ‘Il futuro della tv? Pensare di più al pubblico e meno alla pubblicità’

Caduta Libera - Nicolò Scalfi vince sempre? La misura estrema di Gerry Scotti : "Chi inviterò in studio" : In studio a Caduta Libera vince sempre, da 83 puntate. Sui social Nicolò Scalfi raccoglie il "solito" carico di insulti e sospetti di di favoritismi e aiutini dagli autori di Canale 5. Intervistato da Tv Talk, il conduttore Gerry Scotti ha deciso di affrontare la questione del campioncino bresciano

Da Castellanza ai mondiali di robotica grazie a Gerry Scotti : Mariagiulia Porrello Gli alunni della scuola media Leonardo Da Vinci, campioni italiani a Robocup 2019, potranno volare in Australia grazie al contributo del noto presentatore. grazie a Gerry Scotti, e alla loro bravura, gli studenti della scuola media Leonardo Da Vinci di Castellanza potranno partecipare ai mondiali di robotica che si svolgeranno a luglio a Sydney, in Australia. Come riporta il Giorno, il sogno dei sei ragazzi della ...

Vasco Rossi : su Canale5 Gerry Scotti racconta il meglio del tour : Vasco Rossi Vasco Rossi suona in prime time su Canale5. Il rocker di Zocca sarà al centro di un docu-concerto in onda lunedì 17 giugno in prima serata sull’ammiraglia Mediaset. Lo speciale appuntamento, intitolato Siamo solo noi – Sei come 6 e accompagnato dalla voce narrante di Gerry Scotti, raccoglierà il meglio delle sei serate canore che il Blasco terrà a Milano, allo stadio di San Siro, nelle seguenti date: 1, 2, 6, 7, 11 e 12 ...

Gerry Scotti a Caduta Libera confessa : “Ho detto una ca**ata” : Caduta Libera, Gerry Scotti racconta un aneddoto e poi ammette: “Ho detto…” La domenica a Caduta Libera Nicolò Scalfi non è presente. D’altronde il campione del quiz di Canale 5 ha diritto a un giorno di riposo dopo una difesa del titolo che va avanti da più di sessanta puntate. Ormai è riuscito a portare a casa 500mila euro divenendo il più grande campione di Caduta Libera di sempre, anche se si mormora della sua ...

Gerry Scotti rivela : “Mi hanno salvato i pannolini”. Poi la frase su Silvio Berlusconi : “Quando scese in campo…” : “Un giorno mi sono guardato allo specchio e ho detto: ‘Gerry, se questa libertà te la devi guadagnare a furia di pannolini e cracker da pubblicizzare, va bene così. Ti vorranno sempre, per quello. E i pannolini ti salveranno la vita‘”. A rivelarlo in un’intervista a Repubblica è stato Gerry Scotti, che si è raccontato a 360 gradi ripercorrendo la sua carriera a Mediaset. “Avevo detto ‘a 60 anni ...

