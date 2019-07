Genova | una ricostruzione video svela il nuovo ponte sul Polcevera Ecco tutte le

Una botta di orgoglio a Genova : Ci può essere orgoglio anche in una demolizione perfetta. Quando il viadotto Morandi era venuto giù ad agosto era stato un trauma, se anche le infrastrutture che da decenni fanno parte del paesaggio della città possono andarsene di colpo e uccidere 43 persone in cosa ci resta da credere? Che posto s

Genova si prepara alla demolizione del Ponte Morandi : esploderà più di una tonnellata di dinamite - la città rischia il caos : Ci vorranno 6 secondi, venerdi’ alle 9, per fare cadere le pile 10 e 11 del Ponte Morandi con l’ esplosione di oltre una tonnellata di dinamite. Ma l’operazione comportera’ una serie di chiusure di autostrada (casello di Genova Ovest), strade e limitazioni alla ferrovia, a partire dalle 7 del mattino, che potrebbe mandare in tilt la citta’ per tutta la giornata. Per questo sono state prese misure straordinarie della ...

Ponte Morandi - arrestati a Genova i responsabili di una impresa impegnata nei lavori : contatti con la camorra : Due ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Genova, sono al centro del blitz che la Dia di Genova sta eseguendo, in...

Ponte Genova - Ministero Ambiente nessuna lungaggine : Ponte Genova: "Stupisce sentir parlare di lungaggini in riferimento ai procedimenti autorizzativi per quanto riguarda la demolizione e non solo

Ascolti Tv Venerdì 14 giugno - Ballata per Genova tra Hacksaw Ridge e Una notte da Leoni : Ascolti Tv Venerdì 14 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Ballata per Genova – Rai 1 – milioni e %La Battaglia di Hacksaw Ridge – Canale 5 – milioni e %Smetto quando voglio ad Honorem – Rai 3 – mila e %Doppio ricatto doppio inganno – Rai 2 – mila e %Una notte da Leoni 3 – Italia 1 – milioni e %Propaganda Live – La7 – mila e %4 Hotel – Tv8 ...

Ballata per Genova - la Clerici brilla in tv. Arisa incanta (ma fa una gaffe) : Annunciata sulla Rai da qualche settimana, nella serata del 14 Giugno è andata in onda la Ballata per Genova, il concerto di beneficenza con cui la nazione si è stretta intorno al capoluogo ligure, per contribuire alla ricostruzione della zona in cui, dieci mesi fa, crollò il Ponte Morandi. Chiamati a raccolta i più famosi e i più grandi tra i musicisti genovesi contemporanei, la serata è stata presentata da Amadeus e Antonella Clerici, con la ...

Una nuova “nave delle armi” arriverà nei prossimi giorni al Porto di Genova : La nave saudita Bahri Jazan attraccherà nei prossimi giorni al Porto di Genova per caricare materiale bellico destinato alla Guerra in Yemen. Ancora una volta, come un mese fa, gli operai si opporranno.Continua a leggere

Ballata per Genova - su RaiUno una serata di raccolta fondi per far “rivivere” la città : da Luca e Paolo a Laura Pausini : Un mega concerto con una line-up modello Sanremo per costruire il Parco del Mare a Genova. Andrà in onda venerdì 14 giugno 2019 in diretta su Rai 1 dalle ore 21.25 (e in contemporanea su Rai Radio 1) “Ballata per Genova”, serata di intrattenimento, spettacolo e solidarietà ideata da Lucio Presta. Iniziativa ricca di star che vuole celebrare la tenacia e la rinascita dei genovesi dopo i tragici fatti dell’agosto 2018, e la possibilità di una ...

Genova : chiuso un tratto della statale 586 per una frana : Sulla strada statale 586 della Valle dell’Aveto è chiuso da ieri sera il tratto al km 42,000, fra le località di Rezzoaglio e Borzonasca, nella città metropolitana di Genova, in entrambe le direzioni, a causa di una frana. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto è presente il personale di Anas, delle forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Lo ...

Casting per uno short film della Fluid Produzioni e per una web serie da girare a Genova : Sono aperte le selezioni per la ricerca di varie figure di differenti età per realizzare un importante short film dal titolo Wavesland. Le riprese si svolgeranno poi in provincia di Lecce. Sono inoltre in corso i Casting per reperire comparse e figure varie per una nuova interessante web serie, da girarsi a breve tra Genova e zone limitrofe. Uno short film Per la realizzazione di un importante cortometraggio dal titolo Wavesland, diretto dal ...

Rixi - il tribunale di Genova : “Contestati peculato e falso per spese non pertinenti all’attività politica dei gruppi regionali” : A seguito della sentenza di primo grado per il processo ‘spese pazze’ che ha coinvolto buona parte dei consiglieri regionali liguri dal 2010 al 2012 tra i quali Edoardo Rixi, il tribunale di Genova ha indetto una conferenza stampa per evidenziare gli aspetti centrali del dispositivo. Per la prima volta in Liguria la Procura della Repubblica ha contestato ai presidenti di ciascun gruppo consiliare i reati di peculato e falso chiamandoli a ...

Edoardo Rixi - il viceministro leghista condannato per peculato dal Tribunale di Genova a 3 anni e 5 mesi : È stato condannato a 3 anni e 5 mesi per peculato Edoardo Rizzi, viceministro leghista, imputato nel processo per le “spese pazze” in Regione Liguria. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiesto per il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, finito nei guai per il suo vecchio ruolo di capogruppo della Lega, 3 anni e 4 mesi. Per l’accusa sarebbero ingiustificati i 97mila euro usati – tra il 2010 e il 2012 – dal ...

Ponte di Genova - una prima azienda bloccata dall’antimafia : prima interdittiva antimafia per una azienda impegnata nei lavori di Ponte Morandi. Il provvedimento, disposto dal prefetto Fiamma Spena, è stato notificato dalla Direzione investigativa antimafia alla Tecnodem srl con sede a Napoli. L’azienda è ritenuta permeabile e esposta al rischio di infiltrazione mafiosa. La Tecnodem, che si occupa di demoliz...