Gazzetta – Fabian Ruiz | mister 60 milioni Il Napoli prepara il rinnovo

Gazzetta : Fabian Ruiz - l’uomo in più per la Spagna (e per il Napoli) : La Gazzetta dello Sport lo definisce “l’uomo in più”. Quello che ha fatto la differenza nella partita che la Spagna ha vinto 5-0 contro la Polonia. Naturalmente, Fabian Ruiz . In poco più di mezz’ora, sabato, ha scheggiato la traversa due volte, poi ci ha provato di destro, da fuori area, ma il portiere gliel’ha parata, finché, al terzo tentativo, è riuscito a fare un gran gol, che ha dimostrato “anche le ...

Fabian Ruiz alla Gazzetta : «L’anno prossimo lotteremo per lo scudetto fino alla fine» : Fabian Ruiz si concede in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dal ritiro con la Nazionale spagnola. Si è detto molto soddisfatto di questo suo primo anno al Napoli, una stagione conclusa nel miglior e dei modi, anche se non è arrivato un trofeo. Ma l’anno prossimo si comincerà a lottare con la stessa grinta. «Stiamo crescendo e penso che saremo in grado lottare fino alla fine per lo scudetto» Un anno partito in salita, ...