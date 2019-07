Francesco Chiofalo violento? Parla Antonella Fiordelisi

Temptation Island - come sta Francesco Chiofalo dopo il tumore : Antonella Fiordelisi ha raccontato delle attuali condizioni di salute di Francesco Chiofalo, colpito da tumore al cervello: "Chemoterapia devastante, ha perso tutti i muscoli". Francesco Chiofalo, ex tentatore di Temptation Island ed ex fidanzato di Selvaggia Roma, sta attraversando un periodo di riabilitazione, a seguito del delicato intervento chirurgico a cui si è sottoposto a gennaio 2019 per l'asportazione di un tumore ...

Francesco Chiofalo - il tumore al cervello e le conseguenze "devastanti" della radioterapia : come sta oggi : Altri momenti difficili per Francesco Chiofalo, l'ex concorrente di Temptation Island (era diventato famoso con il soprannome Lenticchio) che nei mesi scorsi ha dovuto affrontare una delicatissima operazione per rimuovere un tumore al cervello. Dopo la grande paura, è iniziata la lenta, complicata r

Temptation Island - Antonella a Francesco Chiofalo : “Non sei un malato” : Temptation Island: Francesco Chiofalo riceve una lettera da Antonella Fiordelisi Qualche tempo fa, come i lettori di DiPiù sicuramente ricordano, Francesco Chiofalo aveva scritto una lettera, pubblicata sul n° 21 del settimanale, indirizzata alla fidanzata Antonella Fiordelisi, alla quale comunicava il suo desiderio di lasciarla, per non obbligarla a stargli a fianco durante la lotta contro la malattia (l’ex concorrente di Temptation ...

Antonella Fiordelisi cantante - la nuova hit : nel video c’è anche Francesco Chiofalo : Antonella Fiordelisi, il suo nuovo singolo si intitola Din Dan: la fidanzata di Francesco Chiofalo al settimo cielo Antonella Fiordelisi è la fidanzata di Francesco Chiofalo, ma è anche molto altro: è anche cantante, per esempio, e oggi è uscito il suo nuovo singolo, Din Dan. Inutile dire che l’ex tentatrice di Temptation Island è […] L'articolo Antonella Fiordelisi cantante, la nuova hit: nel video c’è anche Francesco Chiofalo ...

Francesco Chiofalo sogna le nozze : sempre più innamorato di Antonella : Francesco Chiofalo sempre più innamorato di Antonella Fiordelisi: le ultime dichiarazioni di Lenticchio Il cuore di Francesco Chiofalo batte oggi per Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island molto seguita sui social. I due non stanno insieme da tantissimo tempo ma, come hanno affermato in diverse occasioni (e come hanno mostrato spesso su Instagram), sono veramente […] L'articolo Francesco Chiofalo sogna le nozze: sempre ...

Francesco Chiofalo rovente su Clarissa Marchese : “Serpenti…Vergogna” : Francesco Chiofalo si scaglia contro Clarissa Marchese. Dichiarazioni roventi: “Serpenti… Vergogna”. Il lungo sfogo del personal trainer romano: “Che schifo” Francesco Chiofalo rifila delle dichiarazioni roventi a Clarissa Marchese, l’ex tronista di Uomini e Donne nonché fresca sposa di Federico Gregucci che è finita nell’occhio del ciclone per un commento poco garbato nei confronti di ...

Francesco Chiofalo dopo l’operazione la vista continua a calare : Francesco Chiofalo è tornato a parlare della sua salute dopo la delicata operazione subita al cervello qualche mese fa. Da poco ha annunciato il suo fidanzamento con la ex tentatrice di “Temptation Island” Antonella Fiordelisi, ma Chiofalo ha fatto sapere, dopo un lungo silenzio a riguardo, che la sua vita non è tornata esattamente come prima. Nelle storie su “Instagram” alla domanda di una fan che gli chiedeva se si era ripreso del tutto ...

Francesco Chiofalo : “Dopo l’operazione al cervello ho perso la sensibilità alla gamba destra e anche la vista continua a calare” : Dopo quattro mesi dal delicato intervento a cui ha dovuto sottoporsi per rimuovere un tumore al cervello, Francesco Chiofalo è tornato a parlare delle sue condizioni di salute aggiornando i fan con un video pubblicato nelle sue storie su Instagram. “Mi sono ripreso ma non del tutto, no. Diciamo che ho smesso di raccontare bene le cose sui social perché sono stato accusato più volte solo perché ho raccontato la verità sulla mia condizione di ...

Francesco Chiofalo dopo l’intervento : ‘Ho perso la sensibilità della gamba destra’ : Francesco Chiofalo, dopo un periodo di silenzio, è tornato a parlare sui social delle sue reali condizioni di salute. Purtroppo per l’ex volto di Temptation Island si stanno presentando alcuni strascichi dovuti all’intervento. Il personal trainer romano lo scorso dicembre ha scoperto per puro caso di avere un tumore al cervello, da lì la corsa contro il tempo. Terminate le festività natalizie, Francesco è stato sottoposto all’operazione ...