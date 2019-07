Francesca Costa fa gli auguri al figlio Zaniolo | Buon compleanno mio principe

ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2019) Marco Gentile, sexy mamma di Nicolò, ha fatto glialsu Instagram: "Sono passati 20 anni dal momento in cui ti ho visto, il mio bambolotto, il mio tutto" Nicolòcompie oggi 20 anni e per festeggiarlo la sua sexy mammache ha postato una foto su Instagram con questa didascalia: "in questa foto sei tu in tutto e per tutto …quel sorriso che non ti abbandona mai ,così contagioso ,disarmante, sempre presente ,così come per tutta la mia gravidanza ridevo sempre, dal momento che ho saputo di aspettarti a quello in cui entravo in sala operatoria, ridevo ridevo sempre con la spensieratezza dei miei 20 anni ero così felice di vederti ,il mio bambolotto, il mio tutto!!!"., che vanta oltre 370.000 follower su Instagram, è solita postare foto sexy e provocanti mentre oggi si è dedicata al suo "bambino".ha ...

king_francesca : RT @praticacollabor: #Chicago. IACP Forum 2019. Aperto il bando per ottenere una borsa di studio per partecipare! Tentar non costa nulla!!!… - pucci_francesca : RT @paoloigna1: E vista la confusa situazione politica quanto costerebbe non averla... Quanto costa la regina Elisabetta ai cittadini del R… -