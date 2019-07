Formula 1 | Piero Ferrari lancia l’allarme | “usati due pesi e due misure | così rischiamo

sportfair

(Di martedì 2 luglio 2019) Il vicepresidente e secondo azionista dellaha parlato della mancata uniformità di giudizio per i casi avvenuti in Canada e Austrianon ci sta, il vicepresidente e secondo azionista del team di Maranello alza la voce dopo la mancata penalità a Verstappen, che avrebbe consegnato il Gp d’Austria a Charles Leclerc. LaPresse Parole forti quelle del figlio del Drake, affidate ad un’intervista al Resto del Carlino: “il rischio è che i nostri tifosi comincino a sospettare una forma di accanimento nei confronti della Scuderia, preferisco pensare non sia vero. Non possiamo permetterci una perdita di credibilità, deve essere rispettata la passione della gente comune, dell’uomo della strada. La posizione dellaè chiara, per noi Vettel ha vinto a Montreal. Nei suoi confronti c’è stata una applicazione letterale del regolamento, che è ...

piero_2203 : RT @_vifive: Nome: Sebastian Vettel Professione: Pilota di Formula 1 Anni: 5 #AustrianGP - piero_2203 : RT @Saetta_McQueen: La Formula 1, é quello sport dove i tifosi affermano che la macchina ormai conta più del pilota, e dopo, se le cose non… - pressh24 : +++ULTIMA ORA. Tutti assolti con formula piena -