Fiorentina | Montella dà il benvenuto a Pradé | “Bentornato direttore”

Fiorentina - solito show di Commisso – Montella - Chiesa e un sogno : “Scudetto?” - lui risponde così : Ormai, ogni volta che dichiara qualcosa, è uno show. Rocco Commisso ha riportato molto entusiasmo a Firenze sin dal suo insediamento. Genuinità, sincerità, ironia. L’imprenditore italo-americano ha portato una ventata di novità, ed ha iniziato già le prime mosse da patron. Tra queste, l’ultima in ordine di tempo è la conferma di Montella: sarà ancora lui, ufficialmente, l’allenatore viola nella prossima stagione. Il neo ...

Commisso presenta la Fiorentina e Montella a Times Square : lo show è un’americanata! [VIDEO] : Nella giornata di ieri, Rocco Commisso ha confermato Vincenzo Montella come allenatore della Fiorentina presentando la squadra e il nuovo tecnico a Times Square con un video proiettato sulla parete di un palazzo Rocco Commisso è un profilo che aggiungerà pepe e spettacolo al calcio italiano. Il vulcanico nei proprietario della Fiorentina, con il suo carattere un po’ guascone e la sua parlata calabro-statunitense (come le sue origini ...

Fiorentina - Commisso conferma Montella come allenatore : “mi ha fatto un’ottima impressione” : Rocco Commisso, neo proprietario della Fiorentina, ha confermato Vincenzo Montella come allenatore per la prossima stagione Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Fiorentina ha reso nota la conferma di Vincenzo Montella come allenatore per la prossima stagione. “Oggi pomeriggio ho incontrato Vincenzo e mi ha fatto davvero un’ottima impressione. L’ho trovato pieno di entusiasmo e con molta ...

Fiorentina - ufficiale la conferma di Montella : le parole di Commisso : La Fiorentina ha ufficializzato sul proprio sito la permanenza di Vincenzo Montella sulla panchina viola. “La Fiorentina conferma Vincenzo Montella alla guida tecnica”, questa la nota del club gigliato. “Oggi pomeriggio – ha dichiarato il nuovo presidente del club viola, Rocco Commisso – ho incontrato Vincenzo e mi ha fatto davvero un’ottima impressione. L’ho trovato pieno di entusiasmo e voglia di ...

Calciomercato Fiorentina - confermato Montella : arriva il terzino serbo Terzic [DETTAGLI] : Calciomercato Fiorentina – Alla fine il nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, ha deciso: Montella sarà l’allenatore anche per la prossima stagione. La conferma è arrivata al termine dell’incontro avvenuto a New York. Nei prossimi giorni sarà messo nero su bianco. Intanto arriva il primo colpo dell’era Commisso: Aleksa Terzic, terzino classe ’99 della Stella Rossa. Questa la nota ufficiale del ...

Panchina Fiorentina - Commisso risolve la questione allenatore : confermato Vincenzo Montella : Il nuovo proprietario del club viola ha deciso di confermare Vincenzo Montella anche per la prossima stagione, positivo l’incontro avvenuto oggi a New York Prima l’ufficialità del ritorno a Firenze di Daniele Pradè in dirigenza, poi la conferma di Vincenzo Montella sulla Panchina della Fiorentina anche per la prossima stagione. Rocco Commisso non perde tempo, risolvendo in poche ore la questione allenatore dopo un faccia a ...

Panchina Fiorentina - le ultime : Commisso non ha fretta - prima Montella e poi il futuro : La Fiorentina vuole fare le cose per bene. Dopo il cambio di proprietà, le intenzioni di Rocco Commisso sono quelle di agire con calma, senza fretta. Proprio per questo, il neo patron incontrerà Vincenzo Montella entro la fine della settimana a New York e solo successivamente, in caso di fumata nera, virerà su altre strade, come quelle di Spalletti e Gattuso. E’ anche possibile, tuttavia, che il tecnico rimanga, ma se ne saprà di più ...

Fiorentina - Commisso a 360 gradi : “Montella - Chiesa - Veretout e Stadio - la situazione” : Da qualche giorno è il patron della Fiorentina ma già diverse sono state le sue uscite pubbliche soprattutto per quanto riguarda il mercato. Rocco Commisso ha concesso un’intervista anche a ‘La Nazione’ parlando di Montella e Chiesa. Ecco le sue parole. Fiorentina, Commisso è il nuovo idolo: “ma lassatm sta, manco dormire pozz fare” [VIDEO] “Devo parlare con Montella, lo vedrò negli Stati Uniti. Qualcuno ha ...

Panchina Fiorentina - Commisso prova a ‘scoprirsi’ : “Incontro con Montella?” lui risponde così : Da qualche giorno Rocco Commisso è il nuovo patron della Fiorentina. Entusiasmo e sincerità sembrano emerse dalle sue prime parole come presidente viola. Ma si inizia anche a parlare di allenatore e mercato. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘Sky’ e ‘Radio Bruno’. “Un incontro con Montella e con Pradè? Può darsi che ci sarà, può darsi di no. Non confermo, né smentisco. Quelle passate qui in Italia sono state ...

Panchina Fiorentina - decisione a sorpresa : Montella verso la conferma : Panchina Fiorentina – Inizia un nuovo progetto in casa Fiorentina con l’obiettivo di tornare grandi protagonisti dopo una stagione di grande delusione e che si è conclusa con la salvezza all’ultima giornata. Adesso è però tornato l’entusiasmo per il cambio di proprietà con l’arrivo in viola di Rocco Commisso, il nuovo proprietario si è già presentato con il botto e l’intenzione è riportare la Fiorentina ...

Fiorentina - c’è la conferma di Montella. Sul mercato tanti esuberi da piazzare : tanti, tantissimi i cambiamenti in casa viola. Tra questi non vi è però la guida tecnica.Alla fine Montella rimane. Nonostante il suo apporto dopo l’addio con Pioli abbia fatto più male che bene, la nuova dirigenza avrebbe confermato l’Aeroplanino al timone (o alla cloche?) dei viola. Forse, mi permetto di aggiungere, anche per colpa del pluriennale contratto fatto stipulare da Della Valle.Chi invece potrebbe salutare con un anno di anticipo ...

Fiorentina - Rocco Commisso inquieta Montella : "A me non piace licenziare - ma a volte..." : L'americano Rocco Commisso è ufficialmente il nuovo presidente della Fiorentina. L'erede dei Della Valle si ritrova subito un paio di granate tra i piedi: la possibile cessione della bandiera Federico Chiesa alla "nemica" Juventus e il toto-allenatore. Sull'attaccante esterno figlio d'arte, 21 anni,

Fiorentina - Commisso e i primi due nodi da sciogliere : “Chiesa? Voglio tenerlo. Montella? Non mi piace licenziare ma…” : Il nuovo presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, avrà subito due importanti nodi da sciogliere: il futuro di Federico Chiesa e quello di Vincenzo Montella, entrambi apparentemente confermati Oggi è il giorno del closing in casa Fiorentina: la società è passa ufficialmente dai Della Valle a Rocco Commisso. Il nuovo patron della squadra toscana avrà subito due nodi importanti da sciogliere: il futuro di Federico Chiesa e quello di ...

"E poi parli pure di onore?". Biscotto Fiorentina-Genoa - rivolta contro mister Montella : Il pari senza emozioni nella partita tra Fiorentina e Genoa ha scatenato l’indignazione social di tifosi e appassionati di calcio. Ieri sera, domenica 26 maggio, entrambe le squadre non hanno mai spinto sull’acceleratore per cercare la vittoria e hanno condannato alla retrocessione in Serie B l’Empo