Figlia d' arte | 7 volte mamma | merkeliana Chi è Ursula Von der Leyen

(Di martedì 2 luglio 2019) Per la guida alla Commissione Ue sono salite le quotazioni diVon der, ministro della Difesa tedesco dal dicembre del 2013 ed esponente di punta della Cdu tanto da meritarsi il titolo di “delfina” della cancelliera Angela Merkel.di Ernst Albrecht, a lungo presidente del Land della Bassa Sassonia, è cresciuta a Bruxelles dove ha frequentato la scuola europea dal 1964 al 1971. La sua carriera politica inizia però negli anni ’90. Con l’iscrizione alla Cdu arrivano i primi ruoli a livello locale fino alla nomina, nel 2003, come ministra per gli Affari sociali, la famiglia e la salute in Bassa Sassonia.L’anno dopo è membro della presidenza dell’Unione cristiano-democratica e, notata da Angela Merkel, viene scelta come ministra per la Famiglia dal 2005 al 2009, per passare dal 2009 al 2013 alla guida del dicastero ...

