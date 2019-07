Festival dei giovani di canottaggio all' idroscalo di Milano

Anche a teatro arrivano i saldi. A Le Terrazze Teatro Festival “Shopping di risate” per un risparmio formato famiglia. Si parte il 5 luglio con SCQR e il 6 luglio con DADO. Palazzo dei Congressi - Roma Eur : E’ tempo di saldi! Inizia il countdown per la corsa all’acquisto di abiti e prodotti scontati, ma quest’anno arriva una

Salento Book Festival - torna la rassegna dedicata alla “movida dei lettori” : da Marco Travaglio a Roberto Saviano e Barbara Palombelli tanti gli ospiti della nona edizione : I bastioni del castello cinquecentesco di Corigliano D’Otranto. Il trionfo del barocco di Galatina e Nardò. E ancora, il porto di Gallipoli, con i suoi pescherecci e la chiesetta del Cannetto. Sono solo alcune delle suggestive location che fanno da sfondo al Salento Book Festival, rassegna letteraria organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro giunta quest’anno alla sua nona edizione. Da Marco ...

Vasco il re degli stadi. È partita l'estate dei grandi Festival rock - : Paolo Giordano Mezzo milione di spettatori per il «Blasco». È l'inizio di una stagione a volume alto Talvolta bastano i numeri. Vasco Rossi ha chiuso ieri sera a Cagliari l'ultimo dei suoi nove concerti del 2019 (Lignano, sei volte San Siro e due concerti alla Fiera di Cagliari) che hanno riunito ben 450mila spettatori. Se li uniamo a quelli dell'anno scorso (altre 10 date), in totale Vasco ha suonato per 900mila spettatori, ...

Torna “Orme” - il Festival dei sentieri : Tre giorni di camminate ed appuntamenti interamente sui sentieri, portando nel bosco la musica, i sapori, gli spettacoli, la magia di Shakespeare e l’arte. Riparte ‘Orme‘, il festival dei sentieri che si terrà dal 13 al 15 settembre a Fai della Paganella in Trentino. L’anno scorso, la manifestazione, alla prima edizione, ha richiamato oltre 3000 persone. Orme è un progetto dedicato al camminare, alla scoperta della natura a ...

"Festival dei motori" a Catania : “Festival dei motori” a Catania. Tre giorni di festa e divertimento dedicati all’arte, allo spettacolo e alla bellezza delle auto d’epoca e dei piloti

Festival dei Matti di Venezia - in un docufilm la storia e gli abusi di Giorgio Coda sui pazienti psichiatrici : “L’elettromassaggio era una vera tortura, come una folgorazione continuata a intensità crescente, che produce una vibrazione terribile al cervello e la sensazione di impazzire, nonché uno scintillamento continuo di luminosità: un veder le stelle. Durante l’applicazione, Coda mi diceva delle parole ironiche: Ti piace questo avvocato? Vedrai che dopo questo lavorerai”. Questa di Edoardo P. è una delle drammatiche testimonianze contenute nel libro ...

Cannes - è il giorno di Quentin Tarantino. Da Pulp Fiction a Once upon a time : è il regista dei Festival : Once upon a time… ai festival. Quentin Tarantino deve tutto ai festival di cinema. E lo sa. Tanto che li frequenta assiduamente. Anzi frequenta assiduamente Cannes. Che a sua volta lo ha realmente lanciato in orbita planetaria con una Palma d’Oro, come non era riuscita a fare nemmeno con il Lynch di Cuore selvaggio e Barton Fink dei Coen. L’unica vera, autentica palma che è servita a far conoscere a livello mondiale “popolare” un cineasta/autore ...

Ambiente - Arte e Tecnologia : torna KIDSBIT 2019 - il Festival dei bambini e della Terra : La IV edizione di KIDSBIT, Festival Europeo sulla creatività digitale che si svolgerà sabato 8 e domenica 9 giugno a Perugia, parlerà a bambini e famiglie di Ambiente e dello stato di salute del nostro Pianeta con l’aiuto dell’Arte e della Tecnologia. Installazioni artistiche interattive, laboratori, giochi e spettacoli guideranno piccoli e gradi in un percorso di approfondimento sui temi dell’Ambiente e dei cambiamenti climatici in cui l’Arte ...

Torna Circonomìa - il Festival dell’economia circolare e delle energie dei territori : Torna dal 25 maggio al 5 giugno prossimi Circonomìa, il festival dell’economia circolare e delle energie dei territori. La quarta edizione si aprirà sabato 25 maggio a Pollenzo, con la premiazione dei “Green Heroes” presso l’Università di Scienze Gastronomiche che vedrà la partecipazione di Alessandro Gassmann ideatore insieme al Kyoto Club dell’iniziativa che premia i personaggi o le aziende che si sono distinte in campo ambientale. Il ...

Festival di Cannes 2019 - ecco la prima sorpresa : Les Misérables. Tra Gomorra e la Paranza dei bambini : “Mi rivolgo al presidente Macron: vada a vedere il nostro film, perché è un avvertimento del pericolo di violenza assoluta in cui versa la Francia, il vaso è quasi colmo e l’impressione è che nessuno ci stia ascoltando!”. Parole forti, parole di passione civile quelle che il regista Ladj Lytuona alla conferenza stampa del suo Les Misérables, la prima vera sorpresa del concorso di Cannes 2019. Un dramma a tinte accese ed esplosive che mette in ...

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : Festival dei break in questo inizio di terzo set 4-6 6-3 2-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Marco Cecchinato ed Alex de Minaur, valida per il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’australiano sarà il terzo dalle ore 11.00 sul Centrale. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, dove attende uno dei due il tedesco Philipp Kohlschreiber. Certamente non un sorteggio dei ...

"Arrivano dal Mare". Torna a Ravenna il Festival internazionale dei Burattini e delle Figure : Spettacoli vincitori di numerosi premi internazionali come 'Creatures particulares' dell'Argentino Roberto White che ha costruito marionette con materiali di recupero come sportine della spesa, ...

A Tuscania il Festival dei Bambini : ...Storico_LABORATORIO trucca bimbi ore 16.00 Parco Torre di Lavello_LABORATORIO modellare i palloncini ore 17.30 Ex Tempio Santa Croce_IL MAGO DEI FIORI di Cie Twain/Diesis Teatrango Gli spettacoli ...