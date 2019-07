Fan di Star Wars | ecco la collezione di mobili dei vostri sogni

wired

(Di martedì 2 luglio 2019) Dire che si tratta di unadispaziale potrebbe essere banale? E allora viva la banalità. Dopo aver conquistato il mercato filippino, e il popolo del Salone del Mobile di Milano, è finalmente approdato in vendita anche in Europa il risultato della collaborazione tra Disney e il brand di design asiatico KennethCobonpue: una serie di arredi ispirati all’universo di, con omaggi più che evidenti ai personaggi e alle navicelle più celebri della saga targata Lucasfilm.allora le poltrone, per salotto o per esterni, che richiamano la forma inconfondibile dell’Imperial Tie Fighter, disponibili in versione bianca o nera. Ma anche il grazioso sgabello dondolante e peloso dedicato ovviamente a Chewbecca, o la severa poltrona rigorosamente in nero che riproduce l’elmo di Darth Vader. Una serie di piccoli gioielli di design che di certo faranno ...

