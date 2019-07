Facebook | recapitato pacco positivo al gas sarin | evacuato il quartier generale Indaga

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) Quattro magazzini postali deldi, a Menlo Park in California, sono stati evacuati il primo luglio dopo il ritrovamento di una sostanza sospetta in unalla società. Ilè risultatoai test per il, un gas con possibili effetti letali classificato come arma chimica di distruzione di massa. Due persone potrebbero essere esposte alla sostanza e sono sotto osservazione, ma al momento non hanno manifestato alcun sintomo. Sono in corso indagini da parte dell’Fbi. L'articoloal gasilFbi proviene da Il Fatto Quotidiano.

