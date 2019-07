Facebook evacuata per pacco sospetto

Un portavoce diha confermato che 4 edifici del suo quartier generale a Menlo Park, in California, sono stati evacuati per "un" giunto in mattinata nella struttura di smistamento della posta. "Dopo aver evacuato 4 edifici stiamo conducendo un'inchiesta in collaborazione con le autorità locali", ha detto il portavoce. "Le autorità non hanno ancora identificato la sostanza rinvenuta", anche sui media americani si è parlato di Sarin, gas nervino mortale. Anche l'Fbi lavora alle indagini.(Di martedì 2 luglio 2019)