F1 | Antonio Giovinazzi conquista il primo punto | rotto il digiuno italiano | durava da 9

(Di martedì 2 luglio 2019)si è finalmente sbloccato e hato ilnel Mondiale F1 2019, il pugliese è riuscito a schiodarsi dallo scomodo zero dopo nove gare grazie al decimo posto ottenuto nel GP d’Austria che è andato in scena nel weekend. L’alfiere della Alfa Romeo Sauber sta pian piano prendendo le misure alla massima categoria automobilistica e negli ultimi appuntamenti è cresciuto gradualmente sia in qualifica che in gara come testimonia il risultato maturato a Spielberg. Il 25enne ha riportato il tricolore nella classifica piloti dopo nove anni di, l’ultimo pilotacapace dire punti nel campionato iridato era stato VitLiuzzi al volante della Force India in occasione del GP di Corea 2010 (sesto posto). Unlunghissimo, complice anche il fatto che dal 2012 non erano più presenti nostri connazionali in Formula ...

