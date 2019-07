Evolve alla grande la fotocamera per Samsung Galaxy S9 o Note 9 | cala il gap con S10 il 2

optimaitalia

(Di martedì 2 luglio 2019) Arrivano a distanza di qualche giorno alcune informazioni davvero interessanti per coloro che si ritrovano con unS9 o9 e che, al contempo, erano ansiosi di toccare con mano delle funzioni che in qualche modo facessero abbassare il gap con ilS10. In particolare, oggi tocca dare continuità rispetto a quanto riportato di recente a proposito del top di gamma 2018,luce di alcuni dettagli che potrebbero fare la differenza per il pubblico. Tutto ruota attorno all'aggiornamento di giugno, tramite il quale potremo fare passi in avanti più interessanti di quanto si possa immaginare con gli stessiS9 e9. Secondo quanto riportato da Sammobile, infatti, tramite la patch in questione avremo modo di sfruttare quattro nuovi effetti per la funzione Live Focus. Niente male come aggiunta, soprattutto per coloro che ci tengono ...

