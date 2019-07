Evade da arresti domiciliari | intercettato mentre si imbarca per Barcellona

romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2019) Roma – Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, hanno arrestato un 62enne partenopeo resosi responsabile di evasione e possesso di documenti falsi. A seguito della segnalazione pervenuta dalla Sala Operativa della Questura di Roma circa la presenza in zona di una persona evasa dal regime di detenzione domiciliare, i poliziotti hanno dato avvio ad accurate ricerche su tutto il territorio di competenza. Sospettando che lo stesso fosse in citta’ con l’intenzione dirsi e abbandonare il territorio nazionale, per sottrarsi cosi’ alla sua detenzione, gli agenti si sono recati tempestivamente presso il porto cittadino dove, tra tantissima gente, hanno riconosciuto e subito bloccato l’evaso in procinto di salire su una motonave con destinazione, cosi’ come si erano ...

