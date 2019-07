Estate | incidenti e annegamenti | dall’OMS 10 regole per vacanze sicure

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Ogni, con i viaggi verso località montane o di mare, ricorda l’Organizzazione Mondiale della Sanità-Ufficio regionale Europa, 2.200 bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni muoiono perstradali in Europa. Inoltre, più di 1.400 muoiono ogni anno per annegamento. Gli esperti dell’OMS Ue hanno quindi raccolto in 10i suggerimenti per genitori, baby sitter e operatori sociali, che accompagnano i ragazzi ine vigilano sulla lorozza. “1) Spingere troppo sull’acceleratore della macchina non garantisce l’arrivo a destinazione in meno tempo. Mentre il rischio diaumenta del 5% a ogni chilometro all’ora di incremento della velocità. Rispetta quindi i limiti; 2) Mettersi al volante stanchi e assonnati può far correre gli stessi rischi dell’assunzione di alcol, droghe o medicinali. Quando si percorrono lunghe ...

