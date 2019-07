Espulso dall' Italia | algerino torna ancora nel nostro Paese | fermato

Un extracomunitario Espulso dall'Italia 13 volte è rientrato 13 volte : Un albanese espulso per 13 volte e poi sempre rientrato in Italia è stato arrestato dai carabinieri di Sant'Ilario d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. Il 24 maggio scorso l'uomo era stato sottoposto al tredicesimo rimpatrio con volo da Malpensa per l'Albania ma meno di due settimane dopo ha fatto nuovamente ritorno nel Reggiano. Al cittadino albanese Emiliano Fejzo, 36 anni, è stato contestato il reato di rientro illegale nel ...

Giro d’Italia – Buttò una bici in mezzo alla strada : tunisino Espulso dall’Italia : Identificato l’uomo che ha buttato in mezzo alla strada a Conegliano una bicicletta poco prima del passaggio dei ciclisti: espulso dall’Italia Al Giro d’Italia 2019 non sono mancati i colpi di scena ed i gesti… folli: come quello di uno spettatore che nella 18ª tappa ha buttato in mezzo alla strada una bicicletta, proprio quando stavano per arrivare i ciclisti in gara. Fortunatamente non è successo nulla di grave ...

Lancia una bici al passaggio del Giro d'Italia - identificato sarà Espulso dall'Italia : Un grave episodio ha segnato giovedì scorso la 18^ tappa del Giro d'Italia. Durante il transito della corsa ciclistica nella Marca, a Conegliano, in provincia di Treviso, un uomo, che indossava una felpa grigia con cappuccio per non farsi riconoscere, ha Lanciato in strada una bicicletta. L'episodio non è passato inosservato: infatti milioni di persone dall'Italia e dal mondo, attraverso le telecamere Rai, hanno assistito a questo gesto, ...

Rabbi Matondo - ma che fai! Urla “puttana” alla hostess e viola le norme di sicurezza : il calciatore Espulso dall’aereo! : Rabbi Matondo, talentuoso esterno dello Schalke è stato espulso da un volo Easyjet nella giornata di martedì: il ragazzo ha insultato una hostess e ha violato le norme di sicurezza sull’aereo prima della partenza Giovane, talentuoso e maleducato. Con queste tre parole si può descrivere tranquillamente Rabbi Matondo, 18enne esterno gallese passato a gennaio dal Manchester City allo Schalke 04 per 12 milioni di euro. Una valutazione ...

Treviso - 19enne tunisino Espulso dall’Italia : “Yahia voleva sacrificarsi in nome di Allah” : Yahia Mansour, 19enne originario della Tunisia ma da anni residente a Breda di Piave, in provincia di Treviso, è stato espulso con un provvedimento firmato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini per "motivi di sicurezza dello Stato". Da tempo sarebbe finito nel mirino della Digos per la sua radicalizzazione e la volontà di sacrificarsi per Allah. Ma il padre lo difende: "Non siamo terroristi. Piangeva come un disperato".Continua a leggere

Paul non sarà Espulso dall'Italia : "Le catene si sono spezzate" : Il Tar ieri sera ha accolto la sospensiva del provvedimento di rigetto della domanda di permesso di soggiorno. Paul...