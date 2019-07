Esketamina | storia di una rivoluzione tradita per il trattamento della depressione

wired

(Di martedì 2 luglio 2019) (foto: Janssen) Il male oscuro è sempre più diffuso. Le opzioni terapeutiche rimangono limitate. Gli antidepressivi sono vecchi, e inefficaci in circa un terzo dei pazienti. La situazione insomma non è rosea, ma da quest’anno c’è una novità importante nel. Un’autentica, ad ascoltare i suoi artefici: un farmaco di nuova concezione che promette effetti mai visti sui pazienti che non rispondono alle terapie tradizionali. Si chiama, ed è contenuta in uno spray nasale che ha ricevuto da poco l’ok dell’Fda per la vendita negli Stati Uniti. A stretto giro, il Department of Veterans Affairs ha deciso di adottarla come terapia d’elezione per i veterani di guerra americani. E oggi in molti ritengono che si rivelerà il prossimo, grande, blockbuster nell’industria farmaceutica, destinato secondo alcune stime a fruttare al produttore, la Johnson ...

