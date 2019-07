Equitazione | Jumping Nations Cup Hickstead 2019 | i convocati dell’Italia Cinque azzurri

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) Ancora non è andata in scena la tappa di metà luglio di Falsterbo, in Svezia, ma per l’azzurra è già tempo di pensare all’appuntamento di fine mese in Gran Bretagna, per la precisione ad, per quanto riguarda laCup di salto ostacoli, che quest’anno regala un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il selezionatore azzurro Duccio Bartalucci ha convocatoper la tappa britannica che si disputerà tra il 25 ed il 28 luglio: Piergiorgio Bucci su Driandria Gianni Govoni su Antonio Massimo Grossato su Lazzaro delle Schiave Riccardo Pisani su Chaclot Roberto Turchetto su Adare Capo equipe del Team Italia sarà lo stesso Duccio Bartalucci. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: ...

