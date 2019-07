Emergenza liste d' attesa nella sanità abruzzese | Cgil chiede intervento urgente della

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 2 luglio 2019) Pescara - "Quello delled'è un problema che riguarda tutte le Asl abruzzesi. I cittadini devono vedere riconosciuto il loro diritto alla salute: i tempi biblici necessari per eseguire le prestazioni li portano a rivolgersi alle strutture private a pagamento, a pagare attraverso l'intramoenia o, peggio, a rinunciare alle cure., Cisl e Uil hanno raccolto ben 18mila firme, con l'obiettivo di sollecitare la Regione Abruzzo in tal senso". Lo afferma il segretario generaleAbruzzo Molise, Carmine Ranieri, commentando la notizia, apparsa oggi sulla stampa, di un noto medico di Chieti che, raccogliendo lo sfogo dei pazienti, ha denunciato l'impossibilità di effettuare prenotazioni per alcune specialità. "Nell'ambito dello scontro che si è venuto a creare tra il medico e la Asl - afferma Ranieri - non ...

