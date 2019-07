Eclissi solare totale 2019 | la diretta streaming di Exploratorium dal Cile VIDEO LIVE

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Il 2 LuglioSole, Luna e Terra si allineano, dando vita ad un’. Gran parte del fenomeno si verificherà su un’area non popolata del Pacifico meridionale, ma il Sud America sarà abbastanza fortunato da poterlo ammiraremente. La totalità sarà visibile in particolare dall’Oceano Pacifico meridionale ad est della Nuova Zelanda alla regione di Coquimbo ine in Argentina al tramonto, con il massimo di 4 minuti e 33 secondi visibili dall’Oceano Pacifico. Credit: NASA’s Scientific Visualization Studio) In Italia non sarà possibile ammirare dal vivo lo spettacolo, ma sono previste diverse dirette innel mondo: per l’occasione, proponiamo qui il webcast di, un museo della scienza di San Francisco (California, USA). Ilavrà inizio alle 21:23 ora italiana e terminerà alle 23:46: verrà trasmesso dal Cerro Tololo ...

