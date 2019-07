È stato trovato il corpo della calciatrice svizzera scomparsa nel Lago di Como

Tyler Skaggs - lanciatore della squadra di baseball dei Los Angeles Angels - è stato trovato morto nella sua stanza di albergo in Texas : Tyler Skaggs, 27enne lanciatore della squadra di baseball dei Los Angeles Angels, è stato trovato morto nella sua stanza di albergo vicino a Dallas, in Texas, dove si trovava per una partita contro i Texas Rangers. Skaggs, che giocava nel campionato

Lo YouTuber Desmond "Etika" Amofah è stato trovato morto ad appena 29 anni : Termina purtroppo in tragedia la storia di Desmond Amofah, un ragazzo di 29 anni conosciuto per il proprio lavoro su YouTube con il nickname di Etika. La polizia di New York ha infatti confermato di aver ritrovato il 29enne, purtroppo deceduto ad alcuni giorni da una scomparsa che aveva attirato l'attenzione e alimentato la preoccupazione di molti.Come riportato da VG247.com, e da altri portali, Amofah era considerato ufficialmente scomparso dal ...

E' stato divorato dai suoi cani! 80enne trovato morto in casa : L'uomo, affetto da cardiopatia, viveva da anni da solo nella sua casa nella Val di Chy. Con lui 11 cani che, probabilmente spinti dalla fame, hanno fatto scempio del suo corpo senza vita Un'orribile storia di solitudine e degrado arriva dal comune di Alice Superiore (Torino), dove un anziano è stato ritrovato senza vita all'interno della propria abitazione, col corpo in parte divorato dai propri cani. Una scena a dir poco macabra ...

Porto Cesareo - 20enne trovato morto : potrebbe essere stato ucciso - s'indaga : Stanno proseguendo serrate le indagini dei carabinieri della compagnia di Campi Salentina, nel leccese, riguardo a quanto successo stamattina in un maneggio di Porto Cesareo, nota località turistica della costa ionica salentina, dove un ragazzo di 20 anni è stato trovato senza vita. La vittima presentava una ferita alla tempia provocata da un'arma da fuoco, ovvero un fucile. In un primo momento si è ipotizzato che l'uomo avrebbe compiuto un ...

A 19 anni trovato con marijuana e cocaina - arrestato al Capo : Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato all’interno del quartiere “Capo” di Palermo per detenzione ai fini di spaccio. I carabinieri, dopo avere notato il giovane effettuare dei movimenti sospetti ed entrare all’interno di in un’abitazione, verosimilmente abbandonata ed ubicata in via Pietro Fudduni, lo hanno fermato ed identificato. A seguito, poi, della perquisizioni personale e domiciliare sono state rinvenute 2 buste in cellophane ...

Nuoto – Squalifica di 3 mesi per Andrea Vergani : il nuotatore azzurro era stato trovato positivo alla canabbis : La seconda sezione del TNA ha inflitto 3 mesi di Squalifica per Andrea Vergani, trovato positivo nelle scorse settimane alla cannabis Nelle scorse settimane, il nuotatore azzurro Andrea Vergani, bronzo agli Europei di Glasgow 2018 nei 50 stile libero, aveva fallito un test antidoping nel quale era risultato positivo alla cannabis. Quest’oggi, la Seconda Sezione del TNA ha inflitto 3 mesi di Squalifica ad Andrea Vergani, responsabile ...

Trovato con 8 panetti di hashish in automobile : arrestato : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, durante un normale posto di controllo in piazza dei Quiriti, hanno fermato un’autovettura con a bordo un uomo di circa 40 anni. Mentre gli agenti stavano controllando i documenti del conducente e del veicolo, hanno ‘fiutato’ subito che qualcosa non andava. L’odore che proveniva dall’abitacolo della berlina che avevano davanti e la ...

Un politico tedesco favorevole all’accoglienza dei migranti è stato trovato morto : Walter Lübcke (foto: UWE ZUCCHI/AFP/Getty Images) Walter Lübcke, un importante politico tedesco che si era schierato apertamente a più riprese a favore dell’accoglienza dei migranti e per questo aveva ricevuto diverse minacce, è morto nella sua abitazione a Wolfhagen, nel nord dello stato dell’Assia, in circostanze ancora da chiarire. Secondo quanto riporta la Bbc, Lübcke è deceduto alle 2.30 di domenica notte: due ore prima il figlio lo ...

Un cadavere carbonizzato è stato trovato vicino ai campi della Roma a Trigoria : Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato ritrovato lunedì sera poco dopo le 23 in via di Trigoria, poco dopo i campi sportivi, alla periferia della Capitale. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato accanto ad alcuni sacchi di immondizia che erano stati dati alle fiamme. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti della Squadra Mobile che indagano sul ritrovamento. Sempre nella notte, a Roma, alle 2 i vigili del fuoco sono ...

Nel Danubio è stato trovato un corpo che potrebbe appartenere a una delle persone coinvolte nel naufragio di mercoledì a Budapest : Le autorità ungheresi hanno recuperato un corpo dal fiume Danubio, vicino alla cittadina di Harta, più di 100 chilometri a sud di Budapest: si pensa che possa appartenere a una delle persone coinvolte nel naufragio di un’imbarcazione turistica avvenuto mercoledì

Lodi - ragazzo di vent'anni trovato morto vicino ai binari : «Non è stato investito» : Tragedia nel Lodigiano dove un ragazzo di vent'anni è stato trovato morto all'altezza di cascina Garibolda - nel comune di Tavazzano con Villavesco - a ridosso dei binari della linea...

Bimbo di due anni trovato morto in casa a Milano - è stato ucciso : L'articolo Bimbo di due anni trovato morto in casa a Milano, è stato ucciso proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Trovato con 120 ovuli di droga nello stomaco : arrestato 24enne : Roma – Un 24enne nigeriano, e’ stato arrestato a Roma dalla Polizia di Stato alla stazione Termini per traffico di droga. E’ successo a cavallo delle giornate del 19 e 20 maggio. Domenica pomeriggio, una pattuglia della Polizia Ferroviaria del settore operativo, impegnata nei consueti servizi di vigilanza e controllo della principale stazione ferroviaria della Capitale, ha notato un giovane che, appena sceso dal treno ...

Un giovane capodoglio spiaggiato è stato trovato venerdì a Cefalù - in Sicilia : Un giovane capodoglio di 6 anni è stato trovato morto venerdì sulla spiaggia di Cefalù, in Sicilia. Secondo l’organizzazione ambientalista Greenpeace, che ha condiviso le immagini dell’animale, nel suo stomaco è stata trovata molta plastica, anche se per il momento