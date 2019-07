È morto Mago Gabriel | lanciato da Mai dire tv della Gialappa’s Band

tvzap.kataweb

(Di martedì 2 luglio 2019) Si è spento il 1° luglio all’età di 79 anni il(vero nome Salvatore Gulisano), personaggio televisivo diventato famoso negli anni Novanta quando fu scovato su un’emittente locale dalla Gialappa’sche lo prese bonariamente di mira a MaiTv. A darne notizia sui social il suo promoter Renato D’Herin che scrive: “Ieri purtroppo ci ha lasciato un artista a cui sono molto affezionato e a cui ho voluto Bene… Il(al secolo Salvatore Gulisano) una figura fuori dagli schemi tradizionali… ma con un grande Cuore! Riposa in pacelo … ti voglio dare l’ultimo saluto con il nome affettuoso con cui ti ho sempre chiamato… il Tuo Reno (come mi chiamavi Tu !!! ) Sentite condoglianze alla Famiglia, anche da Parte di Mio Fratello Alex e di mio Papà Ezio che ti hanno accompagnato in tantissime ...

