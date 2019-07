E' morta Yoga - l'orsa famosa per le sue scorribande nei paesi del Parco Nazionale d'Abruzzo : L'Aquila - E' morta a 30 anni, "età assolutamente rilevante per un orso", scrive il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, l'orsa Yoga, famosa per le scorribande nei paesi del Parco. Dopo un lungo periodo nell'area faunistica di Villavallelonga, da agosto 2017 era ospitata nel Centro Visite di Pescasseroli; sono stati i custodi a trovarla senza vita domenica mattina. Nel 2018 Yoga aveva subìto un ...

Animali : morta Yoga - l’orsa simbolo del Parco nazionale d’Abruzzo : L’orsa Yoga è stata ritrovata morta dai custodi del Centro visite del Parco nazionale d’Abruzzo a Pescasseroli, nella mattinata di ieri. Aveva 30 anni, età assolutamente rilevante per un orso, ed era diventata famosa a fine anni ’90 per le sue scorribande nei paesi del Parco. Dopo avere passato un lungo periodo nell’Area faunistica di Villavallelonga, era stata ospitata presso il Centro visite di Pescasseroli ...

