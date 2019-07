E' morta Yoga - l'orsa famosa per le sue scorribande nei paesi del Parco Nazionale d'Abruzzo : L'Aquila - E' morta a 30 anni, "età assolutamente rilevante per un orso", scrive il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, l'orsa Yoga, famosa per le scorribande nei paesi del Parco. Dopo un lungo periodo nell'area faunistica di Villavallelonga, da agosto 2017 era ospitata nel Centro Visite di Pescasseroli; sono stati i custodi a trovarla senza vita domenica mattina. Nel 2018 Yoga aveva subìto un ...