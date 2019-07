È la nonviolenza la buona novella del Papa

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) (Testo condiviso, grazie a Roberto Baldoli* e Claudio Radaelli**)Nella Solennità delle celebrazioni dei Santi Pietro e Paolo del 29 giugno,Francesco ha ricordato le tante differenze fra queste due grandi icone della Chiesa, e come il loro riconoscere che ci apparteniamo gli uni agli altri li abbia uniti nelle opere e nella storia. Quella dei Santissimi non era – precisa il– appartenenza esclusiva, ma “un amore inclusivo”. La versione politico-sociale di questo amore inclusivo, anche per chi non la pensa come noi, è la. Infatti Luther King ricordava la differenza fra tre parole greche: eros (amore romantico, estetico, sessuale), philia (amore reciproco fra amici) e agape (amore come apertura verso tutte le creature). Agape o amore politico porta nel mondo la.Proprio lasta attraendo ...

