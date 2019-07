E’ il giorno dell’eclissi solare totale | pronti per lo spettacolo? Ecco tutte le dirette

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) E’ terminata l’attesa: oggi, 2 Luglio 2019 si verificherà un’eclissi. Il fenomeno sarà visibile in particolare dall’Oceano Pacifico meridionale ad est della Nuova Zelanda alla regione di Coquimbo in Cile e in Argentina al tramonto, con il massimo di 4 minuti e 33 secondi visibili dall’Oceano Pacifico. In Italia non sarà possibile ammirare dal vivo lo, ma sono in programma diversestreaming nel mondo per l’occasione, che pubblicheremo in questa pagina, a corredo dell’articolo. Credit: NASA’s Scientific Visualization Studio) Si ricordi che un’eclissisi verifica sempre circa 2 settimane prima o dopo un’eclissi lunare: a volte ci sono due eclissi consecutive, ma altre volte ce ne sono 3 durante la stessa stagione di eclissi. Quella del 2 Luglio è la prima eclissi in questa stagione: la seconda sarà una meravigliosa ...

