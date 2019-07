Diretta Italia-Russia | risultato 33-29 | streaming video e tv | intervallo lungo

Diretta/ Italia-Russia - risultato 17-17 - streaming e tv : parità dopo il primo quarto : DIRETTA Italia Russia streaming Europei basket femminile 2019 video e tv: orario e risultato live, azzurre in campo per l'accesso ai quarti.

LIVE Italia-Russia basket femminile - Europei 2019 in Diretta : 33-29 - Zandalasini trascina l’Italia a metà partita con 13 punti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 13; RUSSIA: Vadeeva 10 Sbaglia il tiro da lontanissimo Francesca Dotto, ma l’Italia conclude in vantaggio i primi, ottimi venti minuti con il punteggio di 33-29! La Russia cerca l’ultimo tiro, ma c’è una banale infrazione di campo nel passaggio indietro di Shilova per Vadeeva, rimessa Italia 33-29 2/2 Fedorenkova, 40 secondi per chiudere ...

LIVE Italia-Russia basket femminile - Europei 2019 in Diretta : 24-24 - grande equilibrio a metà secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27-25 1/2 Zandalasini Tira cadendo indietro Zandalasini, girandosi, e ottiene il fallo di Vieru sfruttando, nella sostanza, l’immensa altezza della sua dirimpettaia. Liberi. 0/2 Leshkovtseva Cerca la penetrazione Leshkovtseva, c’è il fallo di Sottana, ed è il secondo. L’Italia esaurisce il bonus, in lunetta la russa. 3’27” all’intervallo 26-25 CINILI DALLA ...

LIVE Italia-Russia basket femminile - Europei 2019 in Diretta : 17-17 - a fine primo quarto è perfetta parità a Belgrado : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-17! PENNA DA TRE! E cominciamo anche a prendere qualche rimbalzo in più con Cubaj anche se Vadeeva è ancora in panchina Inizia il secondo quarto, con un lato curioso: nel primo zero falli Russia, due Italia (negli ultimi sette secondi per cercare di non far tirare le nostre avversarie) TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 6; RUSSIA: Vadeeva 8 17-17 Gran canestro dalla media di Maiga che ...

LIVE Italia-Russia basket femminile - Europei 2019 in Diretta : 9-10 - dopo metà primo quarto è azzurre contro Vadeeva : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-15 BELLISSIMA TRANSIZIONE VELOCE AZZURRA! Penna appoggia e segna! Ultimo minuto del primo quarto 15-15 Levchenko da tre punti dall’angolo dopo un’ottima circolazione Spettacolare finta di Francesca Dotto che lascia sul posto Vieru, ma il sottomano non entra 15-12 ELISA PENNA! ANCHE LEI DA TRE! SORPASSO ITALIA! 2’35” a fine primo quarto 12-12 DI NUOVO ZANDA DA TRE! ...

LIVE Italia-Russia basket femminile - Europei 2019 in Diretta : comincia la sfida di Belgrado! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Primi due punti di Vadeeva. Si soffre parecchio a rimbalzo contro di lei e Musina Andrè tiene bene contro Vadeeva che sbaglia, poi palla persa nel tentativo di trovare Sottana Primo possesso Russia 20:30 I due quintetti fanno ingresso sul parquet dell’immensa Stark Arena, si sta per alzare la palla a due! 20:29 QUINTETTI – ITALIA: F. Dotto Sottana Zandalasini Penna Andrè; ...

LIVE Italia-Russia basket femminile - Europei 2019 in Diretta : azzurre - serve una grande impresa per accedere ai quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Russia – I temi di Italia-Russia – Svezia-Lettonia – Gran Bretagna-Montenegro – Il tabellone Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Russia che vale per gli ottavi di finale degli Europei di basket femminile. Si gioca alla Stark Arena, che per la gente di Belgrado è più semplicemente la Beogradska Arena. Comincia la ...

LIVE Berrettini-Bedene - Wimbledon 2019 in Diretta : 3-6 6-3 6-2 7-6 - l’italiano completa la rimonta e va al secondo turno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.26 Grazie per aver seguito il match del nostro Matteo Berrettini, ma restate sintonizzati anche con il nostro LIVE generale di Wimbledon 2019! 16.25 Matteo Berrettini batte Aljaz Bedene in rimonta per 3-6 6-3 6-2 7-6(3) e giunge al secondo turno, dove sfiderà Marcos Baghdatis in uno scontro generazionale da urlo! Match spettacolare dell’italiano, che era partito a rilento e aveva ...

Eclissi solare totale 2019 - ci siamo : come e quando vederla in Diretta streaming dall’Italia : Ormai ci siamo, mancano poche ore all'Eclissi solare totale 2019 che, in questo 2 luglio, vedrà la Luna oscurare il Sole per qualche minuto. Lo spettacolo si verificherà in Cile e in Argentina, ma anche noi dall'Italia possiamo godercelo in diretta streaming grazie ad alcuni siti, vediamo insieme quali e a che ora collegarci.Continua a leggere

Diretta/ Brasile Italia - risultato 3-1 - : azzurri eliminati - Volleyball Nations League : DIRETTA Brasile Italia, risultato finale 3-1,: gli azzurri chiudono il cammino nella Nations League di volley maschile con una sconfitta.

LIVE Wimbledon 2019 in Diretta : risultati 1° luglio - in campo Djokovic e sei italiani tra cui Fabbiano - Seppi - Sonego e Giorgi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ordine di gioco di oggi – Gli italiani in campo nella prima giornata Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di incontri al torneo di Wimbledon. Il terzo Slam dell’anno si apre con la parte alta del tabellone maschile e la parte bassa di quello femminile. Come da tradizione, ad aprire le danze sul Centre Court è chi ha vinto l’anno prima il ...

LIVE Brasile-Italia volley - Nations League 2019 in Diretta : azzurri per la gloria contro i padroni di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.57 Giocano Ricci al centro e Cavuto in banda per l’Italia 23.54: Squadre a fondo campo per gli inni 23.52 Ancora più difficile prevedere lo starting six dei brasiliani che potrebbero schierare una formazione sperimentale 23.50: Difficile prevedere la formazione su cui punterà Blengini che potrebbe confermare inizalmente Sbertoli in regia, l’opposto Pinali, i centrali Russo e ...