DIRETTA Benin Camerun | risultato finale 0-0 | | i camerunensi raggiungono il Ghana

Benin-Guinea Bissau 0-0 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : è finita - qualificazione agli ottavi rimandata : 23:53 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questa partita e vi augura un buon proseguimento di serata. 23:52 Il match che si è appena concluo ha evidenziato un equilibrio assoluto. Il ritmo di gioco non è mai stato altissimo per colpa del caldo, dei numerosi falli e di un tasso tecnico non altissimo. Il Benin e la Guinea Bissau non sono riuscite a trovare la prima vittoria della ...

Benin-Guinea Bissau 0-0 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : equilibrio assoluto a 10' dalla fine! : 75′ Mandy tenta un cross al centro dell'area, ma non trova i compagni, perché la difesa avversaria è attenta e manda la palla in rimessa laterale. 74′ Dopo un inizio sfavillante di secondo tempo il ritmo è nuovamente calato, otto i tiri, ma nessuno di questi in porta. 72′ Arriva il primo cambio anche per la Guinea Bissau: Joao Lamine Jaquite ha preso il posto di ...

Benin-Guinea Bissau 0-0 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : il match sale d'intensità rispetto al primo tempo! : 66′ Sessi D'Almeida resta a terra per un problema muscolare l'arbitro è costretto a chiamare lo staff medico in cambio. 64′ Ammonizione per Cebio Soukou. 62′ Scelta particolare dei due allenatori, che non hanno effettuato neanche un cambio per il momento. 60′ Pele ci prova con il destro al centro dell'area, ma la difesa avversaria si fa trovare ...

Benin-Guinea Bissau 0-0 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : ricomincia la battaglia per la qualificazione agli ottavi! : 53′ Il match sta salendo d'intensità. 52′ Mickael Pote è bravissimo a sfruttare un cross al centro perfetto, il suo sinistro a giro finisce di poco fuori. 50′ Frederic Mendy tenta un colpo di testa, ma la palla sfiora la traversa! 49′ Subito corner della Guinea Bissau, che è rientrata bene in campo. 48′ Per entrambe le squadre la Coppa d'Africa non è ...

Benin-Guinea Bissau 0-0 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : finisce il primo tempo - equilibrio assoluto! : 22:50 I primi 45′ di gioco hanno evidenziato un equilibrio assoluto. Dopo un inizio difficile la Guinea Bissau si è ripresa nella seconda meta del primo tempo, creando molte occasioni da gol. Il possesso palla vede leggermente in vantaggio la squadra di coach Dussuyer, che primeggia con 52%, contro il 48% della squadra di Cande; i tiri totali sono stati undici, sette per il Benin e ...

Benin-Guinea Bissau 0-0 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : dominio dei Castori! : 24′ Ancora una bella azione in attacco della Guinea Bissau, che sembra aver reagito dopo un inizio difficile. 22′ Maconi tenta la conclusione dalla distanza, ma la palla finisce fuori, sarà rimessa dal fondo per il Benin. 21′ Mounie! Gran destro a giro del numero 9 del Benin, la sfera finisce fuori di pochissimo. 19′ Trattenuta di maglia netta da parte di Bura, sarà ...

Benin-Guinea Bissau 0-0 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : ritmo molto lento in questo inizio : 14′ Il dato sul possesso palla parla chiaro: 60% Benin, 40% Guinea Bissau. 12′ Il primo cartellino giallo del match è per Nanu (Guinea-Bissau). 11′ Il Benin sta dominando, la Guinea Bissau non sta toccando palla. 9′ Gioco molto spezzettato in questi primi 10 minuti. 8′ Mendes calcia la rimessa da fondo campo, ma la palla finisce DIRETTAmente fuori. 7′ Pote ...

Benin-Guinea Bissau 0-0 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : si inizia - lotta per il passaggio del turno! : 4′ L'arbitro richiama i giocatori alla calma, c'è molta tensione in campo. 3′ La Guinea Bissau non può permettersi nessun passo falso e vorrà giungere agli ottavi di finale. 1′ SI inizia! 21:58 Foto di rito e sorteggio a centrocampo. 21:56 Tocca adesso a quello della Guinea Bissau. 21:55 E' il momento dell'inno nazionale del Benin. 21:54 Le squadre ...

Benin-Guinea Bissau 0-0 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale. Formazioni ufficiali. : 21:53 Questo sarà un match fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale, entrambe le Formazioni si stanno giocando un posto tra le migliori terze, se il Benin stasera dovesse vincere sarebbe certo di superare la fase a gironi. Mickael Pote sarà probabilmente il giocatore più atteso, il beninese ha realizzati una doppietta nella partita inaugurale contro il Ghana. 21:52 Gli ...

Benin-Guinea Bissau - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Orario d'inizio e come vederla in TV – Risultati e classifiche dei gironi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Benin-Guinea Bissau, match valido per la seconda giornata del Gruppo F della Coppa d'Africa 2019, che si giocherà alle ore 22:00 all'Ismaïlia Stadium di Ismailia (Egitto). Si tratta della prima edizione della Coppa d'Africa a ventiquattro squadre, solo le ...

Ghana-Benin 2-2 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : alle Stelle Nere non bastano i fratelli Ayew! Gli Scoiattoli compiono il miracolo : 23.56 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 23.55 Il Benin compie il miracolo contro il Ghana! 2-2 fantastico portato a termine dalla doppietta di Poté in risposta ai gol dei fratelli Ayew. Ghana che manca l'aggancio al Camerun in vista dello scontro diretto che sarà decisivo: match profondamente condizionato dall'espulsione per doppia ammonizione di Boye. Gli Scoiattoli ...

Ghana-Benin 2-2 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : ancora Poté! Pareggiano gli Scoiattoli! : 65′ Incredibile ad Ismailia con il tocco di tacco di Poté su un pallone vacante! 2-2 e match apertissimo! 64′ PAREGGIO BENIN! 2-2 DI POTE'! ancora IL #10! 63′ CEBIO SOUKOU! PUNIZIONE SU CUI ARRIVA ALL'ULTIMO OFORI! 62′ Doppio cambio per il Benin: dentro Mama per Adilehou, e Dossou per d'Almeida. 61′ Punizione da posizione invitante per il ...

Ghana-Benin 2-1 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : si riparte ad Ismailia! : 52′ Doppia chance per Poté!!! Cross prima da destra con la sponda di Mounie, quindi nuovo cross per la testa per il #10: Poté non riesce a staccare verso la porta. 50′ ATSU! Rischia la carambola il Benin con l'ex Chelsea che stava per segnare. 48′ Nessun cambio ad inizio ripresa. 46′ Ammonito D'Almeida per aver strattonato Ayew. 46′ Si riparte a ...

Ghana-Benin 2-1 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : Stelle Nere avanti all'intervallo! : 22.49 Il Ghana all'intervallo è avanti 2-1 grazie ai gol dei fratelli Ayew in rimonta sul Benin, avanti momentaneamente grazie alla fiammata di Poté. Ma alla distanza, le Stelle Nere, hanno prevalso per corsa ed organizzazione in un primo tempo frizzante. FINE PRIMO TEMPO 46′ Finisce qui il primo tempo. 45′ 1 minuto di recupero. 44′ Break incredibile del Ghana che ...