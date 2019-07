Dieselgate | in Germania un nuovo caso che riguarda Audi L’accusa di Handelsblatt e

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) Intorna lo spettro del. Ilcapitolo di quella che sembra essere una storia infinita, stando ad un’inchiesta del quotidianoe della radio pubblica bavarese Bayerische Rundfunk,. La casa dei Quattro Anelli avrebbe utilizzato dispositivi illegali di controllo delle emissioni per le sue motorizzazioni diesel di più elevata cubatura mentre, ed è una delle cose che più sta pesando nell’opinione pubblica tedesca, l’ufficio federale incaricato dei controlli avrebbe chiuso un occhio. Secondo gli ottantamila documenti presi in esame dalle due testate, fino a gennaio 2018 le strategie usate dalla casa tedesca sarebbero state almeno quattro (nominate nei documenti con le lettere da A a B): tutte mirate a manipolare i gas di scarico dei propri motori Euro 6 di grosse dimensioni, al fine di farli risultare più “puliti” durante i test in ...

