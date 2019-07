Diana Del Bufalo | i progetti con Paolo Ruffini | la musica e il nuovo sogno

Diana Del Bufalo : “Amo molto Paolo Ruffini - ma non voglio sposarlo” - : Sandra Rondini L'attrice romana smentisce le voci di crisi tra lei e Paolo Ruffini, di cui si dice molto innamorata anche se tra i suoi sogni non c'è quello di sposarsi Durante un'intervista rilasciata al settimanale "Gente", Diana Del Bufalo è tornata a parlare della sua storia d'amore con Paolo Ruffini, smentendo i rumor che li danno in crisi. “Ma quale crisi! Mi rendo conto che la felicità possa dare fastidio, ma noi siamo felici. ...

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini... non siamo in crisi : Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini allontanano ogni possibile indiscrezione su una presunta crisi di coppia. I due sono più innamorati che mai e sono pronti ad andare di nuovo in vacanza insieme, dopo aver passato magici momenti di relax nell’atmosfera del Trentino. n un’intervista a “Gente,” Diana Del Bufalo ha smentito le voci di crisi: «siamo più innamorati e uniti che mai, la nostra complicità è sempre la stessa. Continuo a pensare che Paolo ...

Buon compleanno Lady Diana : il commosso ricordo dei figli della principessa che oggi avrebbe compiuto 58 anni : oggi in Gran Bretagna sarebbe stato un giorno di festa: l’indimenticata Lady Diana avrebbe compiuto 58 anni. Nata il 1 luglio 1961, Diana sposò il principe Carlo nel 1981, diventando così la principessa inglese più amata di sempre. Archie, George, Charlotte e Louis sono i quattro nipotini che Diana non ha potuto conoscere e che oggi avrebbero potuto godere di una giovane e meravigliosa nonna, che il destino ha voluto portare loro via ...

Un’estate fa su Rai 2 : tutto sul nuovo programma di Pupo e Diana Del Bufalo : Pupo e Diana De Bufalo conducono Un’estate fa: lo show di Rai2 che racconta 58 anni di tormentoni musicali Una coppia inedita quella formata da Diana Del Bufalo e Pupo, che da luglio sarà al timone di un nuovo programma musicale in onda su Rai2. Lo show si intitola Un’estate fa e si propone di […] L'articolo Un’estate fa su Rai 2: tutto sul nuovo programma di Pupo e Diana Del Bufalo proviene da Gossip e Tv.

Che Dio ci aiuti 6 - torna Monica? Diana Del Bufalo riaccende le speranze dei fan : Che Dio ci aiuti, le ultimissime anticipazioni sulla nuova stagione Sono giorni intensi per i fan di Che Dio ci aiuti: le anticipazioni sulla nuova stagione stanno giungendo tutte insieme direttamente dal cast della fiction. Le ultime arrivano da un’intervista di Diana Del Bufalo in cui a sorpresa è tornata a parlare di Che Dio ci […] L'articolo Che Dio ci aiuti 6, torna Monica? Diana Del Bufalo riaccende le speranze dei fan proviene ...

Tiro a volo - European Games : Diana Bacosi comanda le qualifiche dello Skeet femminile. Terza Chiara Cainero : Il Tiro a volo porta sempre buone notizie ai colori italiani. A Minsk infatti, dove sono iniziate le fasi di qualifica dello Skeet femminile, l’Italia piazza le sue due rappresentanti in prima e Terza posizione dopo le prime serie di sparo. Diana Bacosi con il suo quasi perfetto 74/75 guida la classifica precedendo la russa Albina Shakirova, seconda a quota 70/75, e come detto la compagna di squadra azzurra Chiara Cainero, Terza a quota ...

Sassari Latte Dolce - confermato il faro della meDiana Daniele Bianchi : Il faro della mediana biancoceleste, Daniele Bianchi, mente e diga del centrocampo di mister Stefano Udassi, grande protagonista della scorsa storica stagione, sceglie di proseguire la sua avventura in maglia sassarese e si prepara a vivere un’altro campionato nel segno dell’impegno costante, della professionalità e della ricerca della prestazione migliore possibile. Centrocampista, nato a Sassari il 21 luglio del 1988, è la ...

Un’estate fa : Pupo e Diana Del Bufalo alla ricerca dei successi estivi del passato : Diana Del Bufalo Pupo e Diana Del Bufalo sono pronti a sbarcare su Rai 2. Il cantante e l’attrice condurranno Un’Estate Fa, nuovo programma musicale della rete diretta da Carlo Freccero che ripercorrerà la storia delle hit parade estive dal 1960 fino al 2018. Un modo per dar lustro a 58 anni di musica, a partire dall’epoca in cui, al posto di Spotify, iTunes e YouTube, i grandi successi si diffondevano attraverso i ...