Devotion | il governo cinese revoca la licenza del publisher Indievent

(Di martedì 2 luglio 2019) All'inizio di quest'anno, il gioco indie horror taiwaneseè stato rimosso da Steam quando si è scoperto che conteneva della satira sul presidenteXi Jinping. Il gioco non è ancora tornato in vendita, e ora sembra che la società responsabile della pubblicazione in Cina,, sia stata effettivamente chiusa dal, riporta PCGamesN.Anon è bastato tagliare i legami con lo sviluppatore di, Red Candle Games, in seguito all'incidente. Anche Winking Entertainment, l'altro partner principale del gioco per la pubblicazione, ha tagliato i rapporti con lo studio di sviluppo, tuttavia, Winking ha sede a Taiwan e, quindi, difficilmente dovrà affrontare l'azione diretta del.Leggi altro...

