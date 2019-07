Delio Rossi | “Il Napoli vuole avvicinare la Juventus | i bianconeri però hanno quasi

forzazzurri

(Di martedì 2 luglio 2019)allenatore, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kisssoffermandosi sulche verrà : ” Ilcon Koulibaly e Manolas potrà giocare con la difesa più alta perché sono difensori molto veloci. Questa coppia permetterà alla squadra di spingere tanto, soprattutto con gli esterni di difesa. Juve? Il mercato non è ancora cominciato, è difficile proiettarsi alla pma stagione. La Juve, a differenza delle altre squadre ha giàcompletato il suo mercato. Ilsi sta rinforzando, ancor di più se prende James Rodriguez e Lozano, il gap s’è ridotto. Ma anche la Juve ha preso calciatori di livello mondiale e sarà ancora la favorita.” Leggi anche : Universiadi 2019: Lorenzo Insigne sarà protagonista. Ecco cosa farà Sportitalia – Il Milansoffiare Veretout al: incontro tra Pradè e Maldini, la richiesta della ...

