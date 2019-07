DAZN rinnova i diritti esclusivi per l’Italia di Copa Libertadores e Copa Sudamericana

sportfair

(Di martedì 2 luglio 2019)per l’Italia diper altri 4 anni: l’accordo include anche la Re, il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, ha annunciato oggi il rinnovo deiperdi CONMEBOL, CONMEBOLe CONMEBOL Redal 2019 al 2022. A partire dagli ottavi di finale, la piattaforma di streaming trasmetterà i migliori match della fase a eliminazione diretta delle due competizioni sudamericane più importanti a livello di club. Laripartirà nella notte tra il 23 e il 24 luglio mentre lariprenderà già dal 10 luglio. Per la prima volta nella storia, in questa edizione, le finali dei tornei si disputeranno in gara singola in campo neutro: l’epilogo della...

