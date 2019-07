Dazi | la guerra di Trump ora può affossare anche il Made in Italy

Le Borse sperano nel G20 per fermare la guerra dei Dazi : L’atteggiamento morbido delle banche centrali ha ridato ossigeno ai listini azionari e alle obbligazioni, che nelle ultime sedute sono saliti all’unisono grazie alla prospettiva di tassi di interesse ancora...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Hong Kong - Dazi - Kim : le carte della Cina contro Trump : Dopo la visita a Pyongyang, Xi Jinping userà anche la Nord Corea al tavolo delle trattative nella GUERRA commerciale con Trump. Ecco come

"In fumo 450 miliardi di ricchezza" Guerra dei Dazi - Lagarde fa i conti : "Lo 0,5% del Pil mondiale in fumo nel 2020 ovvero circa 455 miliardi di dollari". Non parla solo di generici rischi al ribasso per la crescita globale a conclusione del del G20 dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali a Fukuoka, in Giappone. Ma quantifica l'effetto che l'ondata protezionista attivata da Donald Trump da metà 2018 sta avendo sull'andamento dell'economia ...

Brexit - guerra dei Dazi - Italia : una crisi mondiale può scoppiare in qualsiasi momento : L’uscita del Regno Unito dall’Unione, il rischio default dei paesi più fragili, le guerre commerciali: l’allarme degli economisti e dei premi Nobel sulla situazione globale

La guerra dei Dazi ci riporta al Medioevo : Una parola che pareva scomparsa, o almeno in via di sparizione, è tornata di prepotente attualità. È il sostantivo “dazio”, derivato dal latino medievale datio che significava “l’atto di dare”.Nello schema frammentato di quel periodo della storia europea, i dazi costituivano una delle principali tasse che il potere incassava senza alcun costo: si esigeva, infatti, un pagamento per autorizzare il ...

Dazi - il libro bianco della Cina : “Guerra commerciale non ha fatto di nuovo grande l’America - ma l’ha danneggiata” : Pechino risponde a Donald Trump. La rapida escalation della guerra commerciale non ha “fatto di nuovo grande l’America”, come vuole lo slogan elettorale del capo della Casa Bianca, ma ha danneggiato l’economia degli Stati Unit. Il libro bianco cinese sul contenzioso commerciale con Washington, diffuso oggi, rimarca che “la sovranità e la dignità di un Paese devono essere rispettate e qualsiasi accordo raggiunto dalle due parti ...

La guerra dei Dazi manda a picco il petrolio : È stata la seduta peggiore dell’anno per il petrolio, con perdite intorno al 6% che hanno spinto il Brent a 67 dollari e il Wti a 57 dollari. Gli investitori sono ora focalizzati sulle relazioni commerciali sempre più aspre tra Usa e Cina, che rischiano di frenare l’economia globale e dunque la domanda di greggio. Dimenticati, almeno per il momento, le tensioni geopolitiche che infiammano il Medio Oriente e il vero e ...

Dazi - Coldiretti : “Con i 16 miliardi a Farmes si estende la guerra USA-Cina” : L’annuncio del segretario all’Agricoltura degli Stati Uniti, Sonny Perdue, di creare un piano di 16 miliardi di dollari per aiutare gli agricoltori americani a far fronte al pesante impatto della guerra commerciale USA-Cina è destinato ad avere effetti sugli equilibri commerciali internazionali e la situazione va attentamente monitorata da parte dell’Unione Europea per verificare l’opportunità di attivare, nel caso di necessità, misure di ...

Guerra dei Dazi - ecco la formula che svela perché la Cina sta vincendo su Trump : La partita a scacchi tra Washington e Pechino si sta giocando su due fronti: da un lato le aliquote con cui tassare le rispettive merci, dall’altro bisogna tener conto degli effetti del cambio tra dollaro e yuan. Proprio l’effetto-cambio, a conti fatti, riporta in vantaggio al momento la Cina...

Guerra dei Dazi - per ora vince Xi Le armi? Yuan e Via della Seta : Guerra dei dazi, finora sono gli Usa ad aver accusato il colpo. L’import cinese dagli States è calato più rapidamente delle esportazioni verso gli Usa, mentre lo Yuan perdendo terreno sul dollaro ha ulteriormente ridotto i danni per Pechino Segui su affaritaliani.it

Guerra dei Dazi - la Cina risponde agli Usa. In rosso Europa e Wall Street : Dopo una settimana molto negativa, i listini azionari sono ancora in netto rosso. Lo stallo sul negoziato Washinton-Pechino si sta trasformando in una nuova escalation di tensione con un botta e risposta a colpi di tariffe doganali. A Piazza Affari male Leonardo, Buzzi e Prysmian. Auto e tlc i settori peggiori. Lo spread sale...

Auto - FCA vittima innocente della guerra dei Dazi : Il Gruppo Fiat Chrysler paga il terribile braccio di ferro economico tra il Governo degli Stati Uniti e quello di Pechino Il Gruppo FCA sta vivendo un periodo non troppo rosa, infatti ai dati negativi delle vendite degli ulti i mesi si è aggiunta anche una pessima chiusura di settimana per quanto riguarda il titolo in Borsa del Gruppo, sceso sotto la soglia dei 13 euro, ovvero un dato che riporta ai minimi registrati alla fine di ...