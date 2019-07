Davide Re atletica | chi è | carriera e biografia dell’atleta italiano

Atletica – Che spettacolo Davide Re : nuovo record italiano nei 400 metri : Atletica: Davide Re stabilisce il nuovo record italiano. 400 metri in 44.77 Straordinario risultato per l’Atletica azzurra. Davide Re (Fiamme Gialle) migliora il suo record nazionale dei 400 metri con 44.77 a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, e diventa il primo italiano della storia a scendere sotto i 45 secondi sul giro di pista. Un progresso di 24 centesimi rispetto al 45.01 realizzato due settimane fa, il 15 giugno a Ginevra, dal 26enne ...