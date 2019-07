Daniele Ciprì | Nastri d' Argento 2019 | «Così fotografo la luce dell' estate»

gqitalia

(Di martedì 2 luglio 2019)Ciprì, 57 anni, è regista, sceneggiatore, montatore. È appena stato premiato a Taormina con il Nastro d'per la fotografia per due film: Il primo re e La paranza dei bambini. Come direttorea fotografia è stato premiato in passato anche per Vincere, È stato il figlio, Salvo. Quest;anno ha firmato il corto Vinicio Capossela: Il povero Cristo. Qui, la sua testimonianza sullaraccolta da Alessandra Mammì. «Non amo ladel mezzogiorno. Professionalmente, intendo. E tanto meno quella assoluta, estiva, che nei grandi film di John Ford o John Huston veniva usata per creare le famose “notti americane”: notti innaturali in cui si riusciva a distinguere ogni particolare e i campi erano lunghi e definiti. Cinema classico dai meccanismi semplici: bastava filtrare tutto nel blu e il sole diventava magicamente ...

