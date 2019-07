CorSport | Tutte le novità della Kombat 2020 | la nuova maglia del Napoli

ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2019). È ladelper la prossima stagione. È stata ideata dal centro ricerca e sviluppo Kappa in collaborazione con il. Realizzata in tessuto tecnico dalla grafica camouflage grazie all’utilizzo di dots. Lo spiega il Corriere dello Sport. Il tessuto ultra leggero e le cuciture in nylon stretch danno allaelasticità, traspirabilità e comfort. Il materiale con cui è realizzata è morbido e fresco e la Hydroway protection garantisce traspirabilità oltre a smaltire velocemente il calore corporeo. Il principio tecnico dello ‘stop stopping’ rende la trattenuta più visibile all’arbitro. Le linee sono asciutte, i tagli ergonomici e il design è pulito e ricercato, con il nuovo colletto a girocollo e i dettagli in bianco che ricordano un’armatura. “Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per annullare gli sfregamenti sulla pelle e ...

