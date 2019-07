Cori Gauff | l’enfant prodige del tennis che ha battuto Venus Williams

Wimbledon 2019 - risultati del torneo femminile di lunedì 1° luglio : la 15enne Cori Gauff elimina Venus Williams - fuori Naomi Osaka : Era la partita che destava la maggior curiosità nella prima giornata del singolare femminile di Wimbledon 2019 e non ha deluso le aspettative: Cori Gauff , 15enne statunitense di colore, ha battuto con un doppio 6-4 la connazionale Venus Williams , che potrebbe benissimo essere sua madre visto che di anni ne ha 39. La cronaca del match di Camila Giorgi 24 anni di differenza tra le due afroamericane, il passato e il futuro del tennis femminile . Non ...

Cori ‘Coco’ Gauff nel main draw di Wimbledon a 15 anni : è la più giovane di sempre e affronterà Venus Williams : Cori ‘Coco’ Gauff è la più giovane tennista di sempre a qualificarsi per il main draw di Wimbledon: la 15enne americana affronterà Venus Williams al primo turno I record sono fatti per essere battuti, è risaputo, ma quando si tratta di primati relativi alla ‘precocità’ degli atleti, non si può che restare sempre sorpresi. Cori Gauff, per tutti ‘Coco’, è diventata la più giovane tennista di sempre a qualificarsi per il main draw di ...