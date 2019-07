Coppa d’Africa 2019 | orari e programma delle partite di oggi martedì 2 luglio Come

Mauritania-Tunisia - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Tutto ancora da decidere nel gruppo E della Coppa d’Africa 2019, con un’ultima giornata decisiva che si preannuncia estremamente intensa fino al fischio finale di entrambe le partite in programma. Al Suez Stadium (Egitto) va in scena Mauritania-Tunisia, una sorta di spareggio per la qualificazione agli ottavi di finale in cui almeno una delle due compagini dovrà abbandonare i sogni di gloria. La Mauritania è ultima nel raggruppamento ...

Angola-Mali - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Ultima giornata di gare nella fase a gironi della Coppa d’Africa di calcio 2019, in cui si decideranno tutte le ammesse agli ottavi di finale, con le ultime gare dei raggruppamenti E ed F. Tra le sfide in programma spicca quella tra Angola e Mali, due formazioni ancora in corsa per il passaggio del turno, che scenderanno in campo questa sera, alle ore 21, allo Stadio Ismailia dell’odierna città egiziana. SEGUI Angola-Mali SU DAZN, ...

Benin-Camerun - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Si chiude ufficialmente la fase a gironi della Coppa d’Africa 2019 di calcio. Anche l’ultimo girone, quello F, gioca le sue ultime partite, con Benin-Camerun alle ore 18.00 presso lo stadio Ismaila, che potrebbe decidere tutto il raggruppamento. I Leoni indomabili vogliono la prima posizione e vanno a caccia dei tre punti, mentre i rivali, dopo l’ottimo pareggio per 2-2 nel match d’esordio contro il Ghana, vogliono ...

Guinea-Bissau-Ghana - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Il momento dei primi verdetti si sta per avvicinare in Coppa d’Africa e così ogni singola partita può diventare decisiva per definire il quadro delle qualificate alla seconda fase, quella ad eliminazione diretta. E’ il caso ad esempio della sfida fra Guinea-Bissau e Ghana, nell’incerto Girone F di cui fanno parte anche Camerun e Benin, da disputersi oggi alle ore 18 al New Suez Stadium. In palio vi saranno tre punti ...

VIDEO Tanzania-Algeria 0-3 - highlights - gol e sintesi Coppa d’Africa : un super Ounas guida i Guerrieri del deserto : Una Algeria scintillante chiude a punteggio pieno il Girone C di Coppa d’Africa 2019, non lasciando scampo nemmeno alla Tanzania, rifilandole tre gol nel primo, con Slimani e la doppietta di Ounas che hanno impreziosito gli ultimi 11 minuti del primo tempo. Per Ghoulam e compagni, dunque, arrivano altri tre punti che permettono il passaggio del turno come prima del girone e, soprattutto, un ottavo di finale più morbido contro una squadra ...

VIDEO Kenya-Senegal 0-3 - highlights - gol e sintesi Coppa d’Africa : Manè domina la scena con una doppietta : Un Senegal “diesel” schianta il Kenya nel secondo tempo con il punteggio di 3-0. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, con un rigore sbagliato da Manè, lo stesso attaccante del Liverpool cambia marcia con tre reti tutte nel secondo tempo. Tre punti ottenuti in scioltezza dal Senegal che, in questo modo, si qualifica per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa in seconda posizione. Per il Kenya, invece, ancora un ko in ...

Coppa d’Africa - vittoria e ottavi per Senegal e Algeria : segnano Mané e Ounas : Cala il sipario anche sul girone C di Coppa d’Africa. Da poco concluse le due gare delle 21, che sono terminate con lo stesso risultato: 0-3. Vincono e vanno agli ottavi Algeria e Senegal (la prima a punteggio pieno e la seconda a 6 punti), le quali hanno la meglio rispettivamente di Tanzania (che chiude a zero) e Kenya (che a 3 punti spera nel ripescaggio delle migliori terze). Le partite. Sono Slimani e il ‘napoletano’ ...

Coppa d’Africa 2019 : tutto facile per Algeria e Senegal che volano agli ottavi di finale : Si chiude con un doppio 3-0 il Girone C della Coppa d’Africa 2019. L’Algeria, prima della classe, si è sbarazzata con tre reti a zero della Tanzania, mentre con il medesimo punteggio il Senegal ha superato il Kenya, qualificandosi come seconda forza del raggruppamento. L’Algeria, quindi, si aggiudica anche il suo ultimo incontro del girone, vincendo per 3-0 allo stadio Al Salam di Il Cairo contro la Tanzania mettendo le cose in ...

VIDEO Namibia-Costa d’Avorio 1-4 - highlights - gol e sintesi Coppa d’Africa : tutto facile per gli Elefanti : Doveva vincere e ce l’ha ampiamente fatta la Costa d’Avorio che, con il 4-1 rifilato alla Namibia si qualifica in seconda posizione nel Girone D della Coppa d’Africa 2019. tutto facile, o quasi, per gli Elefanti che, dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo, hanno chiuso in scioltezza nel finale con due reti nel finale che hanno fissato il punteggio sul 4-1 contro la modesta Namibia. Andiamo, quindi, a rivivere le emozioni ...

Coppa d’Africa 2019 : Marocco e Costa d’Avorio vincono e passano agli ottavi a braccetto : Tutto come da copione. Marocco e Costa d’Avorio chiudono in questo ordine nel Girone D della Coppa d’Africa 2019 grazie alle rispettive vittorie contro Sudafrica e Namibia nell’ultimo turno disputato oggi. Il Marocco, che prima del match odierno disputato allo stadio Al Salam di Il Cairo era a punteggio pieno dopo due turni, chiude la pratica vincendo anche l’ultimo impegno con il punteggio di 1-0 contro il Sudafrica. ...

Coppa d’Africa - il Marocco vince il gruppo D a punteggio pieno : ok la Costa d’Avorio : Coppa D’AFRICA – Si sono appena concluse Namibia-Costa d’Avorio e Sudafrica-Marocco, partite valide per l’ultima giornata del gruppo D della Coppa d’Africa. Il Marocco vince 1-0 e chiude in testa a punteggio pieno e senza gol subiti. A decidere il match un gol di Boussoufa al 90′. Si qualifica agli ottavi anche la Costa d’Avorio, vittoriosa per 4-1 sul fanalino di coda Namibia. Reti messe a segno ...

Pronostico Mauritania vs Tunisia - Coppa d’Africa 02-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, gruppo E, analisi, Formazioni e Pronostico di Mauritania-Tunisia, martedì 2 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Nel gruppo E della Coppa d’Africa può ancora succedere di tutto. La Mauritania, nonostante occupi l’ultimo posto con un punto, grazie al pareggio a reti inviolate con l’Angola, in caso di vittoria si qualificherebbe direttamente agli ottavi. Per farlo ha bisogno di una ...

Pronostico Angola vs Mali - Coppa d’Africa 02-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, gruppo E, analisi, Formazioni e Pronostico di Angola-Mali, martedì 2 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Situazione incerta anche nel gruppo E con Angola e Mali che si giocano il primo posto. L’Angola è reduce da due pareggi con Tunisia(1-1) e Maruritania (0-0) ed è quindi ancora in gioco per il primo posto, ma questa volta dovranno vincere. Ai ragazzi del ct serbo Srdan Vasiljevic potrebbe bastare ...

Pronostico Guinea-Bissau vs Ghana - Coppa d’Africa 02-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, gruppo F, analisi, Formazioni e Pronostico di Guinea-Bissau-Ghana, martedì 2 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Situazione incerta nel gruppo F dove Guinea-Bissau e Ghana si sfidano per giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2019. La Guinea-Bissau è ultima con un punto conquistato nello 0-0 con il Benin, dopo la sconfitta della partita d’esordio con il Camerun ...