Coppa America – Colombia | William Tesillo minacciato di morte dopo il rigore sbagliato

Tesillo 25 anni dopo Escobar : minacce di morte al difensore colombiano dopo il rigore sbagliato in Coppa America : Esattamente 25 anni dopo la storia si ripete, nella speranza che l’epilogo sia diametralmente opposto. Il 2 luglio 1994 il difensore colombiano Andres Escobar venne ucciso da alcuni sicari legati ai narcos: la sua colpa era quella di aver causato l’eliminazione della nazionale di Maturana dai mondiali statunitensi con l’autogol costato la sconfitta contro gli Stati Uniti. Oggi, a distanza di un quarto di secolo, Williamo ...

Coppa America - nella notte si gioca Brasile-Argentina : le quote speciali di Sisal Matchpoint : La Copa America entra nel vivo con l’attesa semifinale tra Brasile e Argentina, un Superclasico in versione Americana molto sentito tra due Nazionali eterne rivali. La posta in palio è la finale, la Selecao è arrivata al match con fatica dopo aver battuto il Paraguay solo ai calci di rigore. Meglio l’Albiceleste, che si è sbarazzata del Venezuela con la vittoria per 2 a 0. Il luogo della sfida è un brutto ricordo per il Brasile, il ...

Brasile-Argentina - semifinale Coppa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : La semifinale che tutti sognavano: Brasile-Argentina. Nella notte tra oggi e domani, alle ore 2.30 italiane (le 21.30 locali) allo Stadio Mineirao di Belo Horizonte, andrà in scena la grande classica del calcio sudAmericano che, in questa occasione, varrà come prima semifinale della Coppa America 2019. Le due Nazionali più importanti del Continente si troveranno una di fronte all’altra per conquistare l’accesso alla finale (che si ...

Coppa America - shock Colombia : Tesillo minacciato di morte dopo il rigore sbagliato! : Una scena simile a 25 anni fa, ma con la speranza che l’epilogo non sia uguale. La storia, in parte, si ripete. Il difensore della Colombia William Tesillo ha ricevuto minacce di morte dopo aver sbagliato il rigore decisivo nei quarti di finale di Coppa America contro il Cile. Non ci furono minacce, ma direttamente l’omicidio, ad Andres Escobar dopo i Mondiali di Usa 1994. I familiari del calciatore, proprio per ...

Brasile-Argentina - semifinale Coppa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : L’attesa sta per finire e mercoledì 3 luglio alle ore 02.30 italiane Brasile e Argentina si affronteranno in una grande classica del calcio mondiale, valida per la semifinale di Copa America 2019. Le due formazioni arrivano in maniera diversa a questo penultimo atto. I verdeoro, dopo aver superato senza troppe difficoltà la fase a gironi, hanno sconfitto il Paraguay solo ai calci di rigore, fallendo una quantità industriale di occasioni ...

Coppa America - colpaccio del Perù : impresa contro l’Uruguay - decisivo l’errore di Suarez ai calci di rigore [FOTO] : Si è concluso l’ultimo quarto di finale valido per la Coppa America, la competizione è arrivata ormai alla fase finale. La prima semifinale sarà quella tra Brasile e Argentina, una partita che si preannuncia scoppiettante, nell’altro match il Cile ha da poco scoperto l’avversario. Sono scese in campo Uruguay e Perù, risultato che può essere considerato a sorpresa. I 90 minuti sono stati equilibrati, occasioni da una ...

Tabellone Semifinali Coppa America 2019 : date - programma - orari e tv : E’ tempo di Semifinali per l’edizione 2019 della Copa America. In Brasile siamo ormai alla stretta finale e la tensione sale. Sì perché il 3 luglio, alle ore 2.30 del mattino italiane, sarà la Grande Classica Brasile-Argentina ad animare la scena. Una sfida, come al solito, ricca di tantissimo fascino che saprà riservarci tante emozioni. E poi, Cile-Perù nel giorno successivo: da un lato la formazione campione in carica e ...

Coppa America - in semifinale sarà Brasile-Argentina : l’ultima volta andò così… : Con le vittorie contro Paraguay (ai rigori) e Venezuela (0-2), Brasile e Argentina si ritroveranno di fronte in Coppa America a distanza di 12 anni. L’ultima volta fu, infatti, nel 2007, in finale. Formazioni molto diverse e Lionel Messi unico superstite di quella gara. Il Brasile si presentava con Doni in porta, Maicon, Elano, Robinho e Vagner Love, tra gli altri. L’Argentina schierava Javier Zanetti, Cambiasso, Tevez e Messi. ...

Coppa America - Colombia-Cile : rigori fatali ai ‘cafeteros’ - in semifinale ci vanno Vidal e Sanchez : Quasi completo il quadro delle semifinaliste di Coppa America. Dopo il passaggio del turno di Brasile e Argentina, è il Cile la terza squadra ad andare avanti nella competizione, che ha la meglio della Colombia ma soltanto in seguito ai calci di rigore. Tempi regolamentari e supplementari, infatti, si erano conclusi a reti inviolate (ma con due gol annullati dal Var al Cile). Poi, dagli undici metri, segnano ‘quasi’ tutti: ...

Brasile-Argentina - Semifinale Coppa America 2019 : data - programma - orario - tv e streaming : La partita che tutti aspettavano: sarà Brasile-Argentina la prima Semifinale della Coppa America 2019. I padroni di casa, quindi, affronteranno i rivali numero uno nella notte tra martedì 2 luglio e mercoledì 3 alle ore 2.30 italiane allo stadio Minerao di Belo Horizonte, il luogo dell’ormai celebre 1-7 subito dalla Germania ai Mondiali 2014. Una eventualità che Coutinho e compagni non prendono nemmeno in considerazione in una sfida che li ...

VIDEO Colombia-Cile 4-5 (d.c.r.) - highlights - gol e sintesi Coppa America : i rigori premiano la Roja : Il Cile non muore mai. La Roja, infatti, raggiunge la semifinale anche di questa Coppa America 2019 e, dopo gli ultimi successi ottenuti ai calci di rigore, si impone in questo modo anche nel suo quarto di finale contro la Colombia. Dopo lo 0-0 dei novanta minuti di gioco (con due reti cilene annullate dal VAR) e due tempi supplementari che non hanno sortito effetti, ci hanno pensato i calci di rigore a decidere chi sarebbe arrivata in ...

Colombia-Cile 4-5 (d.c.r.) - Coppa America 2019 : la Roja non sbaglia ai rigori e raggiunge la semifinale : È il Cile, dunque, la terza semifinalista della Coppa America 2019 di calcio. La Roja, infatti, si è aggiudicata il proprio quarto di finale contro la Colombia (con il punteggio di 5-4 dopo i calci di rigore) disputato all’Arena Corinthians di San Paolo del Brasile al termine di una sfida, come sempre, decisamente intensa. La Cafetera che arriva all’evento con il vento in poppa dopo un girone condotto in maniera impeccabile, si ...

Uruguay-Perù - Coppa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Uruguay-Perù DALLE ORE 21.00 Siamo giunti agli ultimi incontri dei quarti di finale per quanto riguarda la Coppa America 2019 di calcio in corso di svolgimento in Brasile, questa sera alle 21.00 l’Uruguay affronterà il Perù per conquistarsi un posto nelle semifinali dove se a vedrà con il vincente di Colombia-Chile. Sulla carta non ci dovrebbe essere partita, la Celeste ha tutte le carte in regola per ...

Calcio - Coppa America 2019 : Venezuela-Argentina 0-2. Lautaro e Lo Celso decisivi - ora sfida al Brasile : Nel secondo dei quarti di finale della Copa America di Calcio l’Argentina supera per 2-0 il Venezuela e si regala una semifinale di grandissimo prestigio contro il Brasile: decisive le reti al 10′ di Lautaro Martinez ed al 74′ di Lo Celso. Buona prova per l’Albiceleste, che ritrova fiducia dopo una fase a gironi davvero sottotono. Nel primo tempo parte subito bene l’Argentina, che si fa vedere prima con Aguero e poi ...