Convocati rugby Universiadi 2019 | chi sono gli azzurri scelti

Rugby a 7 : i Convocati della Nazionale italiana per il Grand Prix Series di Mosca : Arriva la prima tappa dei Grand Prix Series targati Rugby Europe, per quanto riguarda il Seven, si vola il 22 e il 23 giugno a Mosca, in terra russa. Presente anche la Nazionale italiana di Andy Vilk che oggi ha annunciato i dodici convocati per l’occasione. Francia, Irlanda e Romania le avversarie degli azzurri nei gironi. “Partiamo con una rosa formata da un mix di esperienza e giovani prospetti che si sono messi in mostra nel corso ...

Rugby a 7 - i Convocati dell’Italia per il raduno di Napoli. Sedici gli azzurri chiamati in vista del Grand Prix di Mosca : Il CT della Nazionale italiana di Rugby a 7, Andy Vilk, ha convocato Sedici atleti per il raduno di Napoli, che proietterà gli azzurri verso la prima tappa delle Grand Prix Seven Series, che scatteranno a Mosca, in Russia, il 22 e 23 giugno. Il raduno avverrà giovedì 13, poi sabato 15 l’Italia si trasferirà a Roma dove rifinirà la condizione. Venerdì 14 gli azzurri parteciperanno all’inaugurazione dei campi da gioco che verranno ...