Convocati ginnastica artistica Universiadi 2019 | chi sono gli azzurri e nomi

Ginnastica artistica - Mondiali Juniores 2019 : i Convocati dell’Italia. Campagnaro guida il quartetto femminile : Sono state diramate ufficialmente le convocazioni per i Mondiali Juniores 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Gyor (Ungheria) dal 27 al 30 giugno. L’Italia sarà presente alla prima rassegna iridata di categoria con entrambe le squadre, due quartetti a caccia di un risultato di lusso in un appuntamento importante per la loro crescita tecnica e per il futuro agonistico. Ci sono dei cambi rispetto alla lista presentata pochi ...

Ginnastica artistica - European Games 2019 : i Convocati dell’Italia. Presente solo la squadra maschile - c’è Marco Lodadio : L’Italia della Ginnastica artistica sarà Presente soltanto con tre atleti agli European Games 2019, competizione multisportiva che andrà in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. La squadra femminile, infatti, non sarà della partita: Giorgia Villa e Alice D’Amato avevano diritto a due posti nominali ma si è scelto di non sfruttarle perché le due ragazze si concentreranno insieme alle compagne sulla preparazione per i ...

Ginnastica aerobica - European Games 2019 : i Convocati dell’Italia. Castoldi-Donati da Campioni del Mondo : Dopo non aver conquistato nemmeno una medaglia ai recenti Europei di Baku, l’Italia della Ginnastica aerobica avrà una pronta occasione per riscattarsi: gli azzurri saranno infatti impegnati agli European Games 2019, competizione multisportiva che andrà in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Le convocazioni devono essere ancora ufficializzate ma il quadro dei qualificati alla kermesse è chiaro: riflettori puntati su Michela ...

Ginnastica artistica - Mondiali juniores 2019 : i Convocati dell’Italia. Cotroneo guida le ragazze : La FIG ha comunicato la lista degli atleti che parteciperanno ai Mondiali juniores 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Gyor (Ungheria) dal 27 al 30 giugno: si tratta della prima rassegna iridata dedicata ai giovani, potranno partecipare ragazze nate nel 2004-2005 e ragazzi del 2002-2003. L’Italia si affiderà a Micol Minotti (2004), Giulia Cotroneo (2004), Veronica Mandriota (2005) e Chiara Vincenzi (2005): un quartetto di ...