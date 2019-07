Convocati basket Universiadi 2019 | nomi azzurri selezionati Chi sono

Basket - Mondiali 2019 : svelata la lista dei 18 pre-Convocati - spicca la presenza dei tre fratelli Antetokounmpo : La marcia di avvicinamento all’attesissimo Mondiale 2019 di Basket continua con le migliori selezioni del panorama cestistico internazionale che cominciano ad annunciare le prime liste di convocati per i raduni di preparazione del grande evento cinese. La Grecia, una delle possibili candidate al podio iridato, ha annunciato la lista dei 18 giocatori pre-convocati e tra questi spicca un nome su tutti: Giannis Antetokounmpo. L’MVP ...

Mondiali Basket 2019 – Meo Sacchetti annuncia i 24 Convocati dell’Italia per il training camp : ecco tutti i nomi : Coach Meo Sacchetti ha reso nota la lista dei 24 convocati dell’Italia per i training camp in vista dei Mondiali di Basket 2019: finalmente ci sono anche i giocatori NBA A poco più di venti giorni dal training camp in vista della FIBA World Cup 2019, il CT Meo Sacchetti ha reso nota la lista dei 24 atleti che nelle prossime settimane potranno essere chiamati a far parte delle attività della Nazionale Senior. Gli Azzurri si ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia - ecco i 24 Convocati per la prima lista di Meo Sacchetti. Presenti Belinelli - Gallinari - Melli - Datome e Hackett : Il momento è arrivato: coach Meo Sacchetti ha diramato la prima lista di 24 giocatori tra i quali saranno selezionati i 12 che prenderanno parte alla spedizione in Cina per i Mondiali, che l’Italia torna a disputare a 13 anni dall’ultima volta. Questi i nomi chiamati dal coach semifinalista del campionato Italiano con Cremona: Awudu Abass (1993, 198, A) Pietro Aradori (1988, 196, A) Marco Belinelli (1986, 196, G) Paul Biligha (1990, ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europei 2019 : i Convocati dell’Italia maschile e femminile tra conferme e novità : Sono state diramate dal Settore Agonistico della FIP le convocazioni per le Qualificazioni agli Europei di Basket 3×3, che le nostre due Nazionali giocheranno il 29 e 30 giugno a Riga, in Lettonia (altri due tornei si giocano a Costanza, in Romania, e a Kiev, in Ucraina). Questi i nominativi per le due selezioni, con la maschile allenata da Luciano Nunzi e quella femminile da Angela Adamoli: UOMINI Aristide Landi Tommaso Laquintana Stefano ...

Basket - Universiadi 2019 : i Convocati dell’Italia per il raduno. Due amichevoli con Croazia e Stati Uniti prima del debutto : Sono confermati i 15 nomi che stanno partecipando al raduno che porterà alle Universiadi 2019 a Napoli per quanto riguarda il Basket. A Vigna di Valle, i convocati chiamati da Andrea Paccariè, già allenatore della Luiss Roma (che milita in Serie B, ed è anche l’unica romana che si sta tenendo fuori da un vortice di scambi di titoli che coinvolge le società conterranee in terza serie). Questi sono i giocatori tra i quali verranno scelti i ...

Basket 3×3 - Europei 2019 : i Convocati dell’Italia per le Qualificazioni. Conferme al femminile - novità al maschile : Sono state diramate le convocazioni della nazionale maschile e femminile per le Qualificazioni alla FIBA 3×3 Europe Cup 2019, che sono praticamente gli Europei di Basket 3×3. Le partite sono in programma a Riga in Lettonia dal 27 giugno all’1 luglio 2019. Tra le donne c’è il solito quartetto che ha saputo conquistare uno storico oro ai Mondiali, mentre rivoluzionata la squadra maschile con la presenza anche di alcuni giocatori di ...

Basket - Mondiali 2019 : i 15 Convocati della Francia. C’è Nando De Colo - escluso Fabien Causeur : Il CT della Francia Vincent Collet ha annunciato la rosa di 15 giocatori che prepareranno il prossimo Mondiale in Cina, che comincerà il 31 Agosto. Da questa prima lista ne verranno scelti dodici e dunque ci saranno tre esclusioni. Una squadra fortissima quella transalpina, che potrà contare anche su giocatori NBA come Rudy Gobert (Utah Jazz), Nicolas Batum (Charlotte Hornets), Timothe Luwawu Cabarrot (Chicago Bulls) e Frank Ntilikina (New York ...

Basket 3×3 - European Games 2019 : i Convocati dell’Italia. Azzurri presenti con entrambe le rappresentative : Ci sarà anche il Basket nella sua versione 3×3 agli European Games 2019, che si terranno a Minsk, in Bielorussia, dal 21 al 30 giugno. L’Italia partecipa al torneo sia con la rappresentativa maschile che con quella femminile. Questo l’elenco di coloro che vestiranno la maglia azzurra (che appare sul sito degli European Games, ma che dev’essere ancora ufficializzato dalla FIP): UOMINI Anthony Raffa (1989) Yancarlos ...

Basket - Universiadi Napoli 2019 : i Convocati dell’Italia. Federico Mussini e Andrea Pecchia guidano un gruppo con prospetti interessanti : Sono state comunicate poco fa le convocazioni dei 16 giocatori che faranno parte del roster che si preparerà per le Universiadi estive, di scena a Napoli, con il torneo di Basket che avrà come sedi, oltre al PalaBarbuto partenopeo, anche Avellino (PalaDelMauro), Aversa (PalaJacazzi) e Cercola (PalaCercola). Di seguito i nominativi dei selezionati di coach Andrea Paccariè, già noto come allenatore della Luiss Roma in Serie B e prima ancora come ...

Basket - Universiadi Napoli 2019 : i Convocati dell’Italia. Federico Mussini e Andrea Pecchia guidano un gruppo con prospetti interessanti : Sono state comunicate poco fa le convocazioni dei 16 giocatori che faranno parte del roster che si preparerà per le Universiadi estive, di scena a Napoli, con il torneo di Basket che avrà come sedi, oltre al PalaBarbuto partenopeo, anche Avellino (PalaDelMauro), Aversa (PalaJacazzi) e Cercola (PalaCercola). Di seguito i nominativi dei selezionati di coach Andrea Paccariè, già noto come allenatore della Luiss Roma in Serie B e prima ancora come ...