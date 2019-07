Conti pubblici | niente procedura di infrazione all’Italia dall’Europa 

Conti pubblici - Moscovici : “Procedura debito eccessivo nel caso dell’Italia non è più necessaria” : “La Commissione ha stabilito che una procedura per debito eccessivo nel caso dell’Italia, in questa fase, non è più necessaria”. Così il Commissario per gli Affari economici e monetari Pierre Moscovici durante una conferenza stampa alla Commissione Ue. Ue, nessuna procedura d’infrazione contro l’Italia. Commissione accoglie l’indicazione dei tecnici ...

Salta la procedura d’infrazione - la Ue dà il via libera ai Conti pubblici dell’Italia : La Commissione UE ha dato il semaforo vedere ai conti dell’Italia nel 2019. Il Paese resta però osservato speciale nel 2020 e sulla manovra di bilancio autunnale. Accordo di compromesso tra Roma e Bruxelles

La dottrina Blanchard per un costruttivo deragliamento dei Conti pubblici : Scendono, scendono, anzi franano i rendimenti dei titoli di Stato dell’Eurozona. Chi presta diecimila euro alle finanze pubbliche tedesche sottoscrivendo un Bund a dieci anni deve rassegnarsi a versarne altri 360 per parcheggiare i propri denari presso le casse di Berlino. Ma, stavolta, il fenomeno

Conti pubblici - cala fabbisogno a giugno : 21.18 cala il fabbisogno del settore statale: a giugno è stato pari a 800mln, in diminuzione di circa 2.500 mln rispetto al corrispondente mese dello scorso anno (3.305 mln). Il fabbisogno del primo semestre dell'anno in corso presenta un valore pari a 33,374 mld,in riduzione di circa 7,9 mld su stesso perio 2018. Al risultato positivo ha contribuito una contrazione di pagamenti di circa 800mln, dovuta principalmente ai minori prelevamenti dai ...

Conti pubblici - in Cdm piano da 7-8 miliardi per evitare procedura Ue : Approda oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri il ddl assestamento di bilancio rinviato la scorsa settimana. Il Cdm, inizialmente convocato per le 18, è stato anticipato alle 17. A spingere sull'acceleratore, i tanti dossier su cui è impegnato il governo italiano in queste ore e lo stallo sulle nomine Ue. Con il ddl assestamento e la relazione tecnica l'esecutivo giallo-verde mette a punto un piano da 7-8 miliardi per evitare la procedura di ...

Conti pubblici - sull’intesa con la Ue pesa ancora l’incognita flat tax : Le chance di evitare la procedura d’infrazione si giocano sulla forma e sulla sostanza degli impegni che l’Italia prenderà sui Conti 2020. Il premier Conte e il ministro dell’Economia...

La Corte dei Conti avverte sulla flat tax : “A rischio la salute dei Conti pubblici” : La flat tax si può fare, ma ci deve essere un processo graduale, altrimenti si rischia di mettere a repentaglio la salute dei conti pubblici. Questo l'avvertimento lanciato dalla Corte dei conti sulla flat tax che, segnalano, non può essere realizzata in deficit. Il rispetto di queste linee guida è fondamentale per far calare il debito pubblico, che altrimenti colpirà fino a 4 generazioni future.

Conti pubblici - Tria : “Non vedo ostacoli a un accordo con l’Ue”. La Commissione discuterà su procedura martedì prossimo : Rispetto alla procedura d’infrazione per debito “sono ottimista” e “non vedo ostacoli per un accordo” con l’Unione europea. Parola del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che ospite al seminario di economia internazionale di villa Mondragone per la prima volta si sbilancia in maniera netta rispetto alla negoziazione con Bruxelles per evitare un contenzioso per debito eccessivo. La ragione ...

Conti pubblici - Tria : "Rispettiamo le regole - ottimista sulla procedura" : Il ministro dell'Economia: "Non vedo ostacoli per l'accordo". Poi su deficit e debito: "La diminuzione non avverrà attraverso l'innalzamento delle tasse"

Conti pubblici : Salvini - 'Paese deve ripartire con taglio tasse - investimenti e lavoro' : Milano, 21 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Io rivendico il diritto del governo di 60 milioni di italiani di fare ripartire il Paese con investimenti, lavoro e taglio delle tasse". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine del Festival del lavoro a Milano.

Conti pubblici - Conte : “Dobbiamo riuscire ad evitare la procedura”. E sulle tasse : “Al tavolo quanto prima” : “Dobbiamo riuscire a evitarla, ho già dimostrato di essere un tipo molto determinato anche con le procedura e Continuerò a dimostrarlo. È una situazione difficile ma confido nel fair play di tutti coloro che si siedono attorno al tavolo e quindi confido nella soluzione possibile”: così il premier Giuseppe Conte entrando al vertice europeo. Poi ha “Non ho letto le interviste ma per la riforma fiscale, non stiamo a dirlo tutti i ...

Conti pubblici - dove saranno recuperati 2 miliardi di tagli alla spesa. Tesoretto da 5 miliardi : È lungo l’elenco di chi pagherà il conto dei due miliardi destinati sulla carta ai ministeri che ora il Governo, dopo averli congelati con l’ultima legge di bilancio, ha deciso di tagliare definitivamente per contenere il deficit 2019...